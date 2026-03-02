¿No fue tan Súper Lunes? Este es el día de la semana donde más alumnos volverán a clases esta semana / Manuel Lema Olgun

Este lunes 2 de marzo mucho se habló del “Súper Lunes”, un título que hacía prever un caos vial y toda una aventura para los que debían llegar a sus destinos. El motivo era que muchos estudiantes debían volver a clases esta jornada.

Los tacos masivos, eso sí, nunca llegaron. Según los datos, este lunes ingresaron a clases 492 establecimientos educacionales de la Región Metropolitana, lo que representa el retorno de más de 250 mil estudiantes.

Al considerar también aquellos establecimientos que iniciaron sus actividades en días previos, el sistema acumula este lunes más de 1.100 establecimientos en funcionamiento en la región Metropolitana, con más de 403 mil estudiantes en clases.

¿Qué día podría ser más complejo? Ojo al miércoles 4 de marzo, fecha oficial de inicio del año escolar 2026. Esa jornada ingresarán a clases más de 1.600 establecimientos educacionales en toda la región Metropolitana, lo que representa a más de 660 mil estudiantes.

Al considerar también aquellos establecimientos que comenzaron sus actividades en días previos, el sistema en la capital acumulará al 4 de marzo un total de más de 2.700 establecimientos en funcionamiento, con más de un millón de estudiantes en clases.

Datos a nivel país

A nivel nacional, este lunes 2 de marzo ya regresaron a clases aproximadamente 564,000 estudiantes de 1,300 establecimientos. En total, se espera que más de 10,700 establecimientos estén operativos para el 4 de marzo, con más de 3,2 millones de estudiantes asistiendo, lo que representa cerca del 98% de la matrícula nacional.

El Ministerio de Educación realizará un monitoreo continuo para asegurar un inicio adecuado, y se enfatiza la importancia de la asistencia diaria de los estudiantes para su aprendizaje y desarrollo.