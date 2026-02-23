En el marco del inicio del año escolar y la campaña “Modo Aula”, ha entrado en vigencia una nueva normativa que, como regla general, prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles en los establecimientos educacionales.

Aunque en la educación parvularia la prohibición es absoluta para fomentar el juego y la interacción humana, la ley contempla varios escenarios de flexibilidad para la educación básica y media.

Sobre esto, Andrea Obaid conversó con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, en un nuevo capítulo de Tu Nuevo ADN.

¿Cuáles son las excepciones para los estudiantes? La restricción no es absoluta y permite el uso de celulares en los siguientes contextos específicos:

• Razones médicas: Estudiantes que tengan enfermedades o condiciones que requieran un acompañamiento constante a través de dispositivos o aplicaciones.

• Casos de emergencia: Situaciones que involucren una emergencia personal, de la comunidad educativa, o a nivel nacional, como puede ser un temblor o terremoto.

• Necesidades Educativas Especiales (NEE): Niños y niñas con necesidades educativas especiales que requieran el apoyo de estos aparatos.

• Fines pedagógicos: Cuando la actividad curricular o de aprendizaje demande específicamente el uso de la tecnología.

¿Qué pasará con los profesores? La normativa no contempla una prohibición absoluta para los docentes. Las directrices para el cuerpo de profesores son las siguientes:

• Uso permitido en el aula: Los docentes pueden usar sus celulares siempre y cuando el dispositivo sea una herramienta útil y pertinente para la actividad pedagógica que están desarrollando, o si se presenta una emergencia.

• Profesores que comparten su propio internet: Muchos docentes han manifestado que utilizan sus planes de datos personales para compartir internet (Wi-Fi) y poder realizar sus clases en recintos sin conexión. Frente a esto, la Subsecretaría de Educación aclaró que esto no está prohibido, pero reconoció que es una situación compleja, ya que el sistema educativo no debería descansar en los recursos personales de los profesores. Actualmente, el gobierno ha avanzado en conectar a más del 90% de los establecimientos y apunta a que las escuelas provean esta conectividad.

Plazo de implementación Los colegios no deben aplicar esto de forma improvisada. El Ministerio de Educación ha establecido que los establecimientos educacionales tienen un periodo de adaptación hasta el 30 de junio de este año para actualizar sus reglamentos internos y definir cómo organizarán estas excepciones dentro de sus recintos