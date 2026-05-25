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“Son tres pilares”: entrenador de Pedro Pascal revela el secreto del actor para mantenerse en forma

El interprete chileno ha tenido años de mucha actividad en Hollywood y está más vigente que nunca.

Felipe Romo

“Son tres pilares”: entrenador de Pedro Pascal revela el secreto del actor para mantenerse en forma

Pedro Pascal protagonizó un nuevo éxito con el estreno de “The Mandalorian and Grogu”, cinta que traslado la exitosa serie de Disney+ a la pantalla grande.

El actor chileno ha tenido años de mucha actividad en proyectos de la talla como “The Last of Us”, “Gladiador” o “Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”.

A sus 51 años mantiene un estado físico que levantó aplausos en Hollywood, y la persona que asesora a Pascal reveló la receta para esto.

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El entrenador personal David Higgins trabaja con el interprete hace varios años, y se encarga de acompañarlo a los sets para observar las exigencias físicas que tendrá durante las grabaciones.

Son tres pilares, muchos abdominales, movilidad y calistenia”, reveló el profesional en entrevista con GQ.

Higgins continuó diciendo que la rutina del actor no requiere cargas extremas, y que está al alcance de cualquier persona al involucrar movimientos como flexiones de brazos, sentadillas, zancadas o planchas.

Así también enfatizó que esto ayuda a la prevención de lesiones durante las grabaciones de Pascal y un rendimiento óptimo de su cuerpo.

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