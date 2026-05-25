“Son tres pilares”: entrenador de Pedro Pascal revela el secreto del actor para mantenerse en forma
El interprete chileno ha tenido años de mucha actividad en Hollywood y está más vigente que nunca.
Pedro Pascal protagonizó un nuevo éxito con el estreno de “The Mandalorian and Grogu”, cinta que traslado la exitosa serie de Disney+ a la pantalla grande.
El actor chileno ha tenido años de mucha actividad en proyectos de la talla como “The Last of Us”, “Gladiador” o “Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”.
A sus 51 años mantiene un estado físico que levantó aplausos en Hollywood, y la persona que asesora a Pascal reveló la receta para esto.
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El entrenador personal David Higgins trabaja con el interprete hace varios años, y se encarga de acompañarlo a los sets para observar las exigencias físicas que tendrá durante las grabaciones.
“Son tres pilares, muchos abdominales, movilidad y calistenia”, reveló el profesional en entrevista con GQ.
Higgins continuó diciendo que la rutina del actor no requiere cargas extremas, y que está al alcance de cualquier persona al involucrar movimientos como flexiones de brazos, sentadillas, zancadas o planchas.
Así también enfatizó que esto ayuda a la prevención de lesiones durante las grabaciones de Pascal y un rendimiento óptimo de su cuerpo.
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