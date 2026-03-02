;

Estudio advierte que endulzantes artificiales pueden acelerar el envejecimiento cerebral

Según la investigación, el efecto fue especialmente notorio en personas menores de 60 años.

Javiera Rivera

Estudio advierte que endulzantes artificiales pueden acelerar el envejecimiento cerebral

Estudio advierte que endulzantes artificiales pueden acelerar el envejecimiento cerebral / Alina Rosanova

Los productos “sin azúcar” podrían no ser tan inofensivos como parecen.

Esto, luego que un estudio realizado en Brasil advirtiera que el consumo elevado de endulzantes artificiales estaría asociado a un deterioro cognitivo equivalente a un envejecimiento cerebral hasta 1,6 años más rápido.

La investigación, liderada por la doctora Claudia Kimie Suemoto, de la University of São Paulo y publicada en Nutrients, siguió durante ocho años a más de 12.500 adultos con una edad promedio de 52 años.

El equipo analizó el impacto de sustancias como aspartame, sacarina, acesulfame-K, eritritol, xilitol y sorbitol sobre la memoria, la velocidad de procesamiento de información y la capacidad de recordar palabras.

Al comparar los niveles de consumo, los investigadores observaron que quienes ingerían mayores cantidades de estos endulzantes presentaban un declive cognitivo significativamente más rápido que aquellos con menor exposición.

El grupo con consumo más alto mostró un deterioro equivalente a 1,6 años adicionales de envejecimiento cerebral, mientras que el grupo intermedio registró un descenso cercano a 1,3 años.

Revisa también

ADN

El efecto fue especialmente notorio en personas menores de 60 años y en pacientes con diabetes, quienes evidenciaron una caída más pronunciada en habilidades verbales y desempeño general.

Aunque estos productos fueron desarrollados para ofrecer dulzor con menos calorías, investigaciones previas también los han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, los autores subrayan que se necesitan más estudios para confirmar estos resultados y esclarecer los posibles mecanismos detrás de este vínculo. Mientras tanto, el trabajo reabre el debate sobre si las opciones “light” son realmente más saludables.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad