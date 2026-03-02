Estudio advierte que endulzantes artificiales pueden acelerar el envejecimiento cerebral

Los productos “sin azúcar” podrían no ser tan inofensivos como parecen.

Esto, luego que un estudio realizado en Brasil advirtiera que el consumo elevado de endulzantes artificiales estaría asociado a un deterioro cognitivo equivalente a un envejecimiento cerebral hasta 1,6 años más rápido.

La investigación, liderada por la doctora Claudia Kimie Suemoto, de la University of São Paulo y publicada en Nutrients, siguió durante ocho años a más de 12.500 adultos con una edad promedio de 52 años.

El equipo analizó el impacto de sustancias como aspartame, sacarina, acesulfame-K, eritritol, xilitol y sorbitol sobre la memoria, la velocidad de procesamiento de información y la capacidad de recordar palabras.

Al comparar los niveles de consumo, los investigadores observaron que quienes ingerían mayores cantidades de estos endulzantes presentaban un declive cognitivo significativamente más rápido que aquellos con menor exposición.

El grupo con consumo más alto mostró un deterioro equivalente a 1,6 años adicionales de envejecimiento cerebral, mientras que el grupo intermedio registró un descenso cercano a 1,3 años.

El efecto fue especialmente notorio en personas menores de 60 años y en pacientes con diabetes, quienes evidenciaron una caída más pronunciada en habilidades verbales y desempeño general.

Aunque estos productos fueron desarrollados para ofrecer dulzor con menos calorías, investigaciones previas también los han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, los autores subrayan que se necesitan más estudios para confirmar estos resultados y esclarecer los posibles mecanismos detrás de este vínculo. Mientras tanto, el trabajo reabre el debate sobre si las opciones “light” son realmente más saludables.