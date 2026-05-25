Méndez, Sosa y Bernedo, atentos: Tribunal de Disciplina toma una decisión tras la trifulca entre la UC y Colo Colo

En Colo Colo todo es alegría tras remontar ante Universidad Católica en el Claro Arena y ampliar su ventaja en la cima de la Liga de Primera a ocho puntos.

Sin embargo, el cierre del encuentro estuvo marcado por una trifulca que terminó con manotazos entre jugadores de ambos equipos, donde Javier Méndez y Joaquín Sosa fueron quienes lanzaron golpes por parte del cuadro albo. Mientras que Vicente Bernedo fue el más descontrolado de los cruzados.

De hecho, los tres fueron informados por el árbitro José Cabero debido a sus acciones, situación que podía poner en riesgo su presencia en el próximo duelo frente a Deportes La Serena en el caso de los albos, y ante Huachipato en relación al arquero.

No obstante, según información de ADN Deportes, las posibles sanciones serán revisadas recién en la sesión del Tribunal de Disciplina programada para el próximo martes 2 de junio.

Sin embargo, el ente disciplinario de la ANFP igualmente podría sancionar de manera provisoria con una fecha de suspensión a los tres involucrados este martes, a la espera de la resolución final.