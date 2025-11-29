;

Ejercicio y cerebro: descubren cómo los músculos envían señales que ayudan a crear nuevas neuronas

La investigación mostró que en este proceso se liberan sustancias que pueden favorecer la protección cerebral.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / OsakaWayne Studios

Un nuevo estudio publicado en Brain Research reveló un mecanismo que ayuda a explicar por qué la actividad física mejora la memoria, el ánimo y la salud cerebral.

La investigación detalló que cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos envían diminutos “mensajes químicos” al cerebro que estimulan la creación de nuevas neuronas.

La conexión entre ejercicio y cerebro

Durante décadas se sabía que moverse favorece la neurogénesis —la formación de nuevas neuronas en el hipocampo—, pero no estaba claro cómo se transmitía esa señal desde el cuerpo hacia el sistema nervioso.

La respuesta, según investigadores de la Universitat de les Illes Balears, está en unas partículas llamadas vesículas extracelulares.

Revisa también:

ADN

Son pequeños paquetes liberados por las células durante el ejercicio y transportan proteínas y fragmentos de ARN a través de la sangre.

Qué transportan estas “bolitas mensajeras”

El análisis mostró que las vesículas contienen proteínas relacionadas con:

  • Plasticidad sináptica, necesaria para aprender y crear nuevas conexiones.
  • Defensa antioxidante, clave para proteger al cerebro del desgaste.

Aún no está claro cuántas vesículas logran atravesar la barrera hematoencefálica o si actúan mediante señales indirectas con otros órganos, pero las hipótesis ya abren un camino prometedor.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad