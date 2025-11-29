Ejercicio y cerebro: descubren cómo los músculos envían señales que ayudan a crear nuevas neuronas

Un nuevo estudio publicado en Brain Research reveló un mecanismo que ayuda a explicar por qué la actividad física mejora la memoria, el ánimo y la salud cerebral .

La investigación detalló que cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos envían diminutos “mensajes químicos” al cerebro que estimulan la creación de nuevas neuronas .

La conexión entre ejercicio y cerebro

Durante décadas se sabía que moverse favorece la neurogénesis —la formación de nuevas neuronas en el hipocampo—, pero no estaba claro cómo se transmitía esa señal desde el cuerpo hacia el sistema nervioso.

La respuesta, según investigadores de la Universitat de les Illes Balears, está en unas partículas llamadas vesículas extracelulares.

Son pequeños paquetes liberados por las células durante el ejercicio y transportan proteínas y fragmentos de ARN a través de la sangre.

Qué transportan estas “bolitas mensajeras”

El análisis mostró que las vesículas contienen proteínas relacionadas con:

Plasticidad sináptica , necesaria para aprender y crear nuevas conexiones.

, necesaria para aprender y crear nuevas conexiones. Defensa antioxidante, clave para proteger al cerebro del desgaste.

Aún no está claro cuántas vesículas logran atravesar la barrera hematoencefálica o si actúan mediante señales indirectas con otros órganos, pero las hipótesis ya abren un camino prometedor.