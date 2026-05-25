Tragedia en altamar: investigan sobrecarga tras naufragio de lancha artesanal que dejó dos pescadores fallecidos en Talcahuano

El volcamiento de la lancha a motor María Elena II en la Región del Biobío, dedicada a la extracción de jibia y oriunda del puerto de San Vicente, ha dejado un trágico balance de dos pescadores fallecidos y dos sobrevivientes.

Sin embargo, detrás del dolor que hoy enluta a Talcahuano, la autoridad marítima destapó una serie de graves irregularidades administrativas que complicaron el rescate desde el primer minuto.

A diferencia de las versiones preliminares, la lancha había zarpado oficialmente durante el mediodía del domingo con cuatro tripulantes a bordo.

La tragedia comenzó a materializarse en la mañana del lunes, cuando el capitán logró establecer un contacto desesperado con el dueño de la nave para alertar que se estaban hundiendo a 22 kilómetros desde el puerto.

Tras la emergencia, la Armada desplegó un operativo con tres lanchas y un helicóptero. Con el paso de las horas se confirmó el deceso de dos hombres, de 48 y 56 años, quienes según los primeros antecedentes fallecieron por asfixia por inmersión.

La principal hipótesis que trabaja la policía apunta a una posible sobrecarga de la lancha. Además, se notificó que la embarcación no tenía correctamente registrado a su personal, lo que dificultó las primeras labores de los rescatistas.

Camila Ovalle, Capitán de Puerto de Talcahuano, relató: “Inicialmente la lancha María Elena II zarpó entregando una información de que serían tres personas, de las cuales una de ellas nosotros corroboramos el teléfono, nos comunicamos, y era una persona que estaba en Lebu”.

Además, las dos personas que perdieron la vida en alta mar navegaban en el anonimato legal. “Estas otras dos personas son tripulantes que no fueron declarados a la hora de zarpar, por lo tanto las tareas en un comienzo nos resultaron un poco complicadas respecto de tener claridad de la identidad de estas personas”, explicó la autoridad marítima.

Los dos sobrevivientes serán piezas clave en la investigación de la PDI para reconstruir qué ocurrió a bordo antes del hundimiento.

Ahora solo queda esperar para conocer nuevos antecedentes y saber sobre el futuro legal y judicial de lo sucedido que impacta y enluta nuevamente a la comunidad pesquera del país.