Contraloría detecta más de 12 mil licencias médicas irregulares en el Hospital Regional de Concepción

La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en la gestión de licencias médicas del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, tras una auditoría que revisó el período 2023-2024.

Según el Informe Final N° 538/2025, cerca de 12 mil licencias electrónicas fueron emitidas “sin que existiera un registro clínico asociado a una atención médica que justificara su otorgamiento”.

Además, se constató la emisión de 8.126 licencias usando la cuenta institucional en MEDIPASS por profesionales que ya no integraban la dotación del recinto.

El informe también estableció que 65 médicos otorgaron más de 1.200 licencias mientras se encontraban con reposo laboral.

Se ordenó elaborar un plan de regularización

Ante estos hechos, la Contraloría instruyó al hospital iniciar un proceso disciplinario “para determinar las eventuales responsabilidades administrativas” y remitirá los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social.

En el plano financiero, el organismo advirtió que solo se han recuperado $1,5 millones de un total superior a $134 millones por licencias rechazadas.

Asimismo, detectó más de 42 mil registros en estado “Pendiente” en el sistema interno, pese a que en la SUSESO varios ya figuran como “Aprobadas” o “Rechazadas”.

La CGR ordenó elaborar un plan de regularización en un plazo máximo de seis meses e informar los avances al ente fiscalizador.