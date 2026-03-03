Canciller Van Klaveren revela que proyecto del cable chino fue revisado en grupo de trabajo que incluía a Presidencia

El canciller Alberto Van Klaveren y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, expusieron este martes ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre el proyecto de un consorcio chino para instalar un cable de fibra óptica entre Concón y Hong Kong, luego que Estados Unidos advirtiera sobre riesgos de seguridad regional.

Muñoz detalló que recibió información de tres funcionarios estadounidenses y del embajador Brandon Judd sobre siete ciberataques dirigidos a empresas de telecomunicaciones y constructoras.

“Lo que se nos entregó por parte del embajador es una evidencia de siete ciberataques, algunos de ellos para empresas de telecomunicaciones, otros a empresas constructoras”, señaló, explicando que estos antecedentes motivaron la reversión de su firma para avanzar con el proyecto.

“Incluso se constituyó un grupo de trabajo”

Van Klaveren, por su parte, enfatizó que la Cancillería no lidera la negociación técnica, pero acompaña el proceso por sus implicancias internacionales.

“Incluso se constituyó un grupo de trabajo en que participaba el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el representante de la Presidencia de la República. Hicimos presentes las observaciones que hacía Estados Unidos y la verdad es que también expresamos nuestra propia opinión al respecto”, afirmó.

El canciller advirtió además que Chile “no dispone de un mecanismo de evaluación de inversiones que permita incorporar elementos de seguridad nacional”.

Por su parte, desde la Cancillería entrante señalaron a Radio ADN que el tema del cable chino se tocó de manera muy escueta en la reunión bilateral.