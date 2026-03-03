;

Canciller Van Klaveren revela que proyecto del cable chino fue revisado en grupo de trabajo que incluía a Presidencia

El canciller expuso ante el Senado que se incorporaron advertencias de EE.UU. y que el país carece de herramientas para ponderar riesgos estratégicos en este tipo de iniciativas.

Martín Neut

Canciller Alberto Van Klaveren

Canciller Alberto Van Klaveren / Oscar Guerra

El canciller Alberto Van Klaveren y el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, expusieron este martes ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado sobre el proyecto de un consorcio chino para instalar un cable de fibra óptica entre Concón y Hong Kong, luego que Estados Unidos advirtiera sobre riesgos de seguridad regional.

Muñoz detalló que recibió información de tres funcionarios estadounidenses y del embajador Brandon Judd sobre siete ciberataques dirigidos a empresas de telecomunicaciones y constructoras.

Revisa también:

ADN

“Lo que se nos entregó por parte del embajador es una evidencia de siete ciberataques, algunos de ellos para empresas de telecomunicaciones, otros a empresas constructoras”, señaló, explicando que estos antecedentes motivaron la reversión de su firma para avanzar con el proyecto.

“Incluso se constituyó un grupo de trabajo”

Van Klaveren, por su parte, enfatizó que la Cancillería no lidera la negociación técnica, pero acompaña el proceso por sus implicancias internacionales.

“Incluso se constituyó un grupo de trabajo en que participaba el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el representante de la Presidencia de la República. Hicimos presentes las observaciones que hacía Estados Unidos y la verdad es que también expresamos nuestra propia opinión al respecto”, afirmó.

El canciller advirtió además que Chile “no dispone de un mecanismo de evaluación de inversiones que permita incorporar elementos de seguridad nacional”.

Por su parte, desde la Cancillería entrante señalaron a Radio ADN que el tema del cable chino se tocó de manera muy escueta en la reunión bilateral.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad