;

“Copia” de informes y conflictos de interes: Contraloría cuestiona contratación de exfiscal Guerra en Providencia y la AMSZO

El ente fiscalizador detectó conflictos de interés en la Asociación de Municipios de la Zona Oriente y pagos por informes con plagio de normas legales en Providencia.

Mario Vergara

Exfiscal Manuel Guerra

Exfiscal Manuel Guerra / Pablo Vera Lisperguer

Un nuevo flanco judicial y administrativo se abre para el exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra. Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), emitido el pasado 20 de febrero, determinó que su contratación y las labores desempeñadas en la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) y en la Municipalidad de Providencia no estuvieron apegadas a la legalidad. El pronunciamiento ocurre meses antes de que el ex persecutor sea formalizado en marzo por los delitos de cohecho y violación de secreto en el marco del denominado “Caso Audios”.

La investigación de la Contraloría, solicitada por los diputados Daniella Cicardini (PS) y Daniel Manouchehri (PS), junto a la exconcejala Isidora Alcalde (FA), puso el foco en el periodo inmediatamente posterior a la renuncia de Guerra al Ministerio Público en 2021. El informe, firmado por el contralor (s) Víctor Hugo Merino, revela que el exfiscal comenzó a prestar servicios a honorarios apenas un día después de hacer efectiva su salida de la Fiscalía, lo que generó cuestionamientos sobre la probidad de dichos vínculos, publica La Tercera.

Conflicto de interés en la zona oriente

Respecto a su paso por la AMSZO —entidad que agrupa a Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes—, el órgano fiscalizador advirtió la existencia de un conflicto de interés. Mientras Guerra era contratado para implementar una “Fiscalía” vecinal, la Municipalidad de Vitacura interponía querellas en su contra por violación de secreto en el contexto de irregularidades en organizaciones locales. La CGR fue enfática al señalar que la asociación debió abstenerse de contratar a personas cuya situación “pugna con el principio de probidad administrativa”.

Revisa también:

ADN

Asimismo, la Contraloría objetó los pagos recibidos por Guerra en la asociación, los cuales ascendieron a una suma bruta de $3.389.831. El contrato establecía que el pago se realizaría “a todo evento”, independiente de si se ejecutaban o no las tareas. El ente regulador calificó esta cláusula como fuera de derecho, subrayando que cualquier desembolso de fondos públicos debe estar condicionado a la efectiva ejecución de las labores encomendadas.

Informes “copiados” en Providencia

En el caso de la Municipalidad de Providencia, las observaciones se centraron en la calidad y el contenido de las asesorías jurídicas por las que Guerra percibió un total de $11.299.435. Tras revisar los reportes mensuales del exfiscal sobre responsabilidad funcionaria, la Contraloría detectó que gran parte de los documentos consistía en transcripciones literales de leyes y otros textos normativos sin análisis adicional.

Por ejemplo, el informe detalló que en el mes de agosto, seis de las doce páginas entregadas por Guerra eran copias de normas legales, mientras que en noviembre, la mayor parte de su reporte replicaba íntegramente once artículos del Código Penal. En consecuencia, el organismo liderado por Dorothy Pérez concluyó que este gasto “evidentemente no se condice con una eficiente e idónea administración de los medios públicos” y ordenó a Providencia iniciar un proceso disciplinario para establecer las responsabilidades de quienes visaron y autorizaron dichos pagos.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad