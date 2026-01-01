;

Entre abrazos y fuegos artificiales: nacen los primeros bebés de 2026 en Concepción

Un parto de urgencia y otro natural marcaron el inicio del nuevo año en el Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Cedida

Cedida

Mientras el país celebraba la llegada del Año Nuevo 2026 entre brindis, fuegos artificiales y abrazos, en el Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción se vivían momentos cargados de emoción: los primeros nacimientos del año.

El primer llanto del 2026 se escuchó exactamente a las 00:00 horas, cuando nació Yael Jeremías, un bebé de 3.850 gramos y 49 centímetros, quien llegó al mundo mediante una cesárea de urgencia debido a una complicación por preeclampsia que afectaba a su madre.

Pese a la tensión del momento, el recién nacido se encuentra en excelentes condiciones, mientras que su progenitora permanece bajo observación en la Unidad de Cuidados Medios de Maternidad.

El primer nacimiento por parto normal del año

Solo 33 minutos más tarde, el hospital volvió a llenarse de alegría con el nacimiento de Jonathan, un niño que llegó al mundo por parto normal, pesando 3.690 gramos y midiendo 49 centímetros.

Tanto él como su madre, Jocelyn Silva Jara, de San Pedro de la Paz, se encuentran en buenas condiciones. “Estamos contentos, y dando gracias de que sea el primer bebé de parto al menos natural de este año”, expresó la mujer.

