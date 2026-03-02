O’Higgins enfrenta a Tolima por el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026: cuándo juegan y quién transmite por TV / ARISSON MARINHO

O’Higgins dio el gran golpe en las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2026 al imponerse por penales al Bahía en Salvador de Bahía.

Con esta sorpresiva victoria, los de Rancagua aseguraron al menos jugar competencia internacional en el resto del año, pues, de ganar, avanzarán a la fase grupal; y en caso contrario, competirán en Copa Sudamericana.

El rival ante el cual zanjarán esta situación es el Deportes Tolima de Colombia, que viene de eliminar por penales a Deportivo Táchira de Venezuela.

O’Higgins buscará sacar ventaja en la ida que se disputará este miércoles 4 de marzo, a contar de las 21:30 horas de Chile, en el estadio Codelco El Teniente.

Podrás seguir el encuentro entre el “Capo de Provincia” y Deportes Tolima a través de las plataformas digitales de ADN Deportes, y por TV estará disponible en las señales de Chilevisión, ESPN y Disney+.

Miércoles 4 de marzo

21:30 horas | O’Higgins vs. Deportes Tolima | Codelco El Teniente