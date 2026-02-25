;

O’Higgins asegura competencia internacional tras eliminar a Bahía de la Copa Libertadores

Los rancagüinos dejaron asegurada su clasificación a la Copa Sudamericana en caso de caer en la Fase 3 de la “Gloria Eterna”.

O’Higgins dio la gran sorpresa de la fase previa de la Copa Libertadores y dejó eliminado a Bahía del certamen en su propia casa.

Con un Omar Carabalí espectacular en la tanda de penales, el “Capo de Provincia” avanzó a la Fase 3 del torneo internacional y quedó a solo una llave de clasificar a la fase de grupos.

Ahora, deberá enfrentar al ganador de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira, que definen el cruce mañana jueves en Colombia, donde los cafetaleros llegan con una ventaja de 1-0.

Pero, más allá de estar cada vez más cerca de la fase final de la Copa Libertadores, O’Higgins acaba de asegurar varios partidos internacionales, ya que tras vencer a Bahía en la Fase 2 dejó confirmada su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Así, ahora en vez de haber dos equipos chilenos asegurados en el segundo torneo en importancia del fútbol sudamericano, serán tres: O’Higgins y los ganadores de las llaves nacionales de la ronda previa, Cobresal vs. Audax Italiano y Universidad de Chile vs. Palestino.

