Víctor Dávila reveló el motivo por el cual no llegó a Colo Colo: “Nunca estuvo en mi cabeza”

Tras un cierre de temporada 2025 lejos de las expectativas, Colo Colo intentó reactivar su plantel con el arribo de Víctor Dávila. El volante, quien ya conocía los métodos de trabajo de Fernando Ortiz tras su paso por el fútbol mexicano, mantuvo charlas concretas con el cuerpo técnico “albo”, pero la operación no llegó a buen puerto debido a la negativa del jugador por salir del América.

Con el cierre del mercado de fichajes, iquiqueño fue tajante sobre los motivos de su permanencia en las Águilas a pesar del momento adverso del equipo.

“El fútbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien, todos están al lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza”, declaró el atacante en conversación con Récord.

Para Víctor Dávila, la gestión emocional fue el pilar central para desestimar cualquier oferta de salida. “Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las críticas”, confesó.

El futbolista de 28 años despejó cualquier duda sobre una posible salida ante los rumores del mercado y fue claro al abordar la opción de vestir la camiseta del “Cacique”. “Fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, pero nunca estuvo en mi cabeza”, explicó el formado en Huachipato.

Finalmente, el seleccionado nacional cerró cualquier debate sobre su futuro inmediato apelando al compromiso con su actual escuadra. “El trabajo duro es importante para volver a agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo”, sentenció Víctor Dávila sobre sus objetivos para este 2026.