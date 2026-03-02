“Cambiar todas las decisiones de la cancha por el VAR me parece un poco exagerado”: la dura crítica de Juan José Ribera al arbitraje ante la UC

Este domingo, Ñublense recibió en el Estadio Nicolás Chahuán a Universidad Católica por la quinta fecha de la Liga de Primera. Los locales comenzaron ganando con un gol de Ignacio Geraldino al minuto 26 mediante un lanzamiento penal.

Sin embargo, los “cruzados” lo igualaron al final del primer tiempo con un tanto de Fernando Zampedri de la misma manera. Finalmente, en el segundo tiempo, lo terminaron ganando los de San Carlos de Apoquindo con un doblete del “Toro”.

El técnico de los sureños, Juan José Ribera fue consultado acerca del partido y cómo se les terminó escapando de las manos en los minutos finales de ambas mitades.

“El partido me parece parejo, fuerzas parejas hoy día en cancha, el primer tiempo lo llevamos un poquito más a lo que queríamos nosotros, estuvimos intensos en la presión, estuvimos muy intensos también en el segundo balón. Creo que le hicimos un partido muy incómodo a Católica y creo que pudimos, en el momento que hicimos el penal, haber apuntado un poquito más hacia arriba para golpear por segunda vez”, remarcó en diálogo con TNT Sports.

En cuanto a las decisiones arbitrales que se tomaron en el duelo, el entrenador mostró su descontento. “A mí lo que no me gusta, yo una vez le dije a Fernando (Véjar) y se lo dije también ahora después del partido, él era de los pocos árbitros que sostenía y mantenía un poco su postura de cobro dentro de la cancha, y se la cambió el VAR, que entiendo que es un tema importante, pero también creo que está la determinación del árbitro también muchas veces”, expresó el ex mediocampista.

“Después de la jugada podemos ver si le pega o no, bueno, es parte de, pero todo se revisa, y resulta que no sostuvo ninguna, no cobró el penal, el VAR lo cobró, expulsó a Ampuero, no lo expulsó, midió su decisión por lo que se vivió en cancha en ese momento, y eso es lo que a uno le molesta de todo este tema del VAR, que estamos ya acostumbrados, pero hoy día me parece que el cambiar todas las decisiones de la cancha por el VAR me parece un poco exagerado”, cerró Juan José Ribera.