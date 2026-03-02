;

Irán reporta 555 muertos tras ofensiva de Israel y EE.UU.: denuncian bombardeo a planta nuclear

Por ahora, no se vislumbra una desescalada inmediata y las cifras podrían seguir aumentando en las próximas horas.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La escalada de violencia en Medio Oriente suma nuevas víctimas. La Media Luna Roja de Irán cifró en 555 los muertos desde el sábado tras los bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos, según informó la televisión estatal iraní. El balance incluye uno de los ataques más mortíferos registrados en los últimos días.

De acuerdo con autoridades locales, 180 personas murieron cuando un bombardeo impactó un colegio en la provincia de Minap, en el sur del país.

Las cifras han encendido la alarma internacional en medio de un conflicto que continúa ampliando su radio de acción.

El embajador iraní ante la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Reza Najafi, afirmó que Israel atacó el domingo la planta nuclear de Natanz, una de las principales instalaciones atómicas del país. “De nuevo, [Israel y EE UU] atacaron las instalaciones nucleares pacíficas y seguras de Irán ayer”, señaló ante la junta de gobernadores del organismo.

Consultado sobre el recinto afectado, respondió de forma directa: “Natanz”. Sin embargo, no detalló si la infraestructura sufrió daños relevantes ni si se produjo liberación de material nuclear.

La tensión también se trasladó a Europa. Horas después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizara el uso de bases del Reino Unido para operaciones estadounidenses contra objetivos iraníes, un dron impactó la base militar RAF de Akrotiri, en Chipre.

El Ministerio de Defensa británico confirmó “el ataque de un dron sospechoso”, aunque aseguró que los daños fueron mínimos y que no se registraron víctimas.

La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de los hechos, mientras organismos multilaterales evalúan el impacto humanitario y los eventuales riesgos para instalaciones estratégicas.



