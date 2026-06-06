La Roja Femenina sufrió anoche una triste y dolorosa derrota ante Ecuador en el Estadio Nacional, por la Liga de Naciones. Chile perdió el partido por 2-1 y con este resultado quedó fuera del Mundial Femenino 2027.

Fernanda Pinilla, defensa de la selección chilena, habló después del encuentro y expresó toda su tristeza por no conseguir el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo.

“Estamos muy dolidas. Teníamos mucha ilusión desde que empezamos este torneo, aunque sabíamos que iba a ser complejo. En este partido nos jugábamos todo y estábamos convencidas de que podíamos ganar, pero lamentablemente Ecuador hizo un muy buen partido”, señaló la zaguera que milita en el León de México.

“El rival aprovechó dos errores puntuales que tuvimos y nosotras no pudimos mejorar. Nos faltó afinar la finalización, terminar mejor las jugadas; es algo que venimos arrastrando hace un tiempo”, lamentó la ex U de Chile.

Además, Pinilla reconoció que, por temas de edad, para muchas jugadoras esta era su última oportunidad de clasificar a un Mundial. “Esta era una bonita instancia, porque se habían juntado generaciones muy bonitas. Ahora se nos complica un poco a las que tenemos más de 30 años”, comentó.

Sin embargo, la defensora de 32 años aseguró que no renunciará a La Roja Femenina mientras la sigan considerando. “Yo voy a jugar hasta que las piernas me den, si tengo que jugar 10 años más, y si me siguen llamando, yo voy a seguir viniendo a la selección, eso lo tengo súper claro”, indicó.

“Va a tener que haber una mejor que yo, y tal vez la hay. La persona que esté al frente, ya sea el entrenador u otra persona, tendrá que decidir, pero mientras las piernas me sigan respondiendo yo voy a seguir viniendo a la selección”, concluyó Fernanda Pinilla.