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VIDEO. “Tal vez hay una mejor que yo, pero eso lo verá el DT; yo seguiré viniendo a la selección chilena mientras las piernas me den”

Fernando Pinilla manifestó su dolor y tristeza tras quedar fuera del Mundial 2027 con Chile. Además, aseguró que no renunciará a La Roja mientras la sigan considerando.

Daniel Ramírez

Bastián Lizama

Jorge Díaz - Comunicaciones FFCh

Jorge Díaz - Comunicaciones FFCh / Jorge Diaz Honorato

La Roja Femenina sufrió anoche una triste y dolorosa derrota ante Ecuador en el Estadio Nacional, por la Liga de Naciones. Chile perdió el partido por 2-1 y con este resultado quedó fuera del Mundial Femenino 2027.

Fernanda Pinilla, defensa de la selección chilena, habló después del encuentro y expresó toda su tristeza por no conseguir el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo.

“Estamos muy dolidas. Teníamos mucha ilusión desde que empezamos este torneo, aunque sabíamos que iba a ser complejo. En este partido nos jugábamos todo y estábamos convencidas de que podíamos ganar, pero lamentablemente Ecuador hizo un muy buen partido”, señaló la zaguera que milita en el León de México.

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“El rival aprovechó dos errores puntuales que tuvimos y nosotras no pudimos mejorar. Nos faltó afinar la finalización, terminar mejor las jugadas; es algo que venimos arrastrando hace un tiempo”, lamentó la ex U de Chile.

Además, Pinilla reconoció que, por temas de edad, para muchas jugadoras esta era su última oportunidad de clasificar a un Mundial. “Esta era una bonita instancia, porque se habían juntado generaciones muy bonitas. Ahora se nos complica un poco a las que tenemos más de 30 años”, comentó.

Sin embargo, la defensora de 32 años aseguró que no renunciará a La Roja Femenina mientras la sigan considerando. “Yo voy a jugar hasta que las piernas me den, si tengo que jugar 10 años más, y si me siguen llamando, yo voy a seguir viniendo a la selección, eso lo tengo súper claro”, indicó.

“Va a tener que haber una mejor que yo, y tal vez la hay. La persona que esté al frente, ya sea el entrenador u otra persona, tendrá que decidir, pero mientras las piernas me sigan respondiendo yo voy a seguir viniendo a la selección”, concluyó Fernanda Pinilla.

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