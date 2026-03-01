Presidente Boric fija postura ante escalada en Medio Oriente: “No tenemos que elegir entre barbaries”

En medio de la creciente escalada militar en Medio Oriente —marcada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y bombardeos en Teherán— el presidente Gabriel Boric fijó la postura del Gobierno chileno frente al conflicto.

A través de su cuenta en X, el Mandatario sostuvo que “los ataques unilaterales de EEUU a Irán son inaceptables”, pero añadió que “también lo son los de Irán a países del Medio Oriente”.

En su mensaje, evitó alinearse con alguno de los bandos y cuestionó tanto la ofensiva externa como la actuación del régimen iraní.

El Presidente afirmó además que “nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres”.

El Presidente cerró su declaración señalando que “no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries” y reafirmó que Chile “cree y defiende en todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional”.