;

Alemania, Francia y Reino Unido se declaran “dispuestos a atacar” a Irán para “defender” sus intereses

Las potencias europeas se posicionaron ante la crisis en Medio Oriente y mostraron su disposición de sumarse a la ofensiva liderada por EE.UU. e Israel.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Francia, Alemania y Reino Unido elevaron el tono frente a Irán y se declararon dispuestos a adoptar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas” para proteger sus intereses en Medio Oriente.

En un comunicado conjunto, los líderes del denominado grupo “E3″ confirmaron que actuarán en coordinación con Estados Unidos y aliados regionales ante lo que calificaron como una amenaza directa a su personal y a países socios.

La declaración fue firmada por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz. En el texto, acusan a Teherán de ejecutar “ataques indiscriminados” que han puesto en riesgo a tropas y civiles occidentales desplegados en la región.

Revisa también:

ADN

El anuncio abre la puerta a una eventual implicación directa de las principales potencias militares de Europa occidental en la actual escalada bélica, tras la intervención de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Francia y Reino Unido —ambas potencias nucleares con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU— mantienen bases en la zona, mientras Alemania ha reforzado su alineamiento estratégico con Israel.

Según informó la ministra francesa de Defensa, una base naval gala en Abu Dabi fue alcanzada por drones este domingo, con daños materiales en un hangar, pero sin víctimas. Asimismo, ataques iraníes impactaron instalaciones internacionales en Irak y Jordania donde hay presencia alemana, aunque sin reportarse bajas.

Starmer señaló que la única forma de frenar la amenaza es destruir la capacidad iraní de lanzar misiles y drones desde su origen. También confirmó que Estados Unidos solicitó autorización para utilizar bases británicas con ese objetivo, petición que Londres aceptó.

En paralelo, el comunicado reafirma la voluntad de trabajar junto a Washington en el futuro escenario regional, incluso ante la posibilidad de una transición política en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Con esta postura, el E3 fija una de las posiciones europeas más contundentes desde el inicio de la actual crisis en Medio Oriente.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad