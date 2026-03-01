Alemania, Francia y Reino Unido se declaran “dispuestos a atacar” a Irán para “defender” sus intereses

Francia, Alemania y Reino Unido elevaron el tono frente a Irán y se declararon dispuestos a adoptar “acciones defensivas necesarias y proporcionadas” para proteger sus intereses en Medio Oriente.

En un comunicado conjunto, los líderes del denominado grupo “E3″ confirmaron que actuarán en coordinación con Estados Unidos y aliados regionales ante lo que calificaron como una amenaza directa a su personal y a países socios.

La declaración fue firmada por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz. En el texto, acusan a Teherán de ejecutar “ataques indiscriminados” que han puesto en riesgo a tropas y civiles occidentales desplegados en la región.

El anuncio abre la puerta a una eventual implicación directa de las principales potencias militares de Europa occidental en la actual escalada bélica, tras la intervención de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. Francia y Reino Unido —ambas potencias nucleares con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU— mantienen bases en la zona, mientras Alemania ha reforzado su alineamiento estratégico con Israel.

Según informó la ministra francesa de Defensa, una base naval gala en Abu Dabi fue alcanzada por drones este domingo, con daños materiales en un hangar, pero sin víctimas. Asimismo, ataques iraníes impactaron instalaciones internacionales en Irak y Jordania donde hay presencia alemana, aunque sin reportarse bajas.

Starmer señaló que la única forma de frenar la amenaza es destruir la capacidad iraní de lanzar misiles y drones desde su origen. También confirmó que Estados Unidos solicitó autorización para utilizar bases británicas con ese objetivo, petición que Londres aceptó.

En paralelo, el comunicado reafirma la voluntad de trabajar junto a Washington en el futuro escenario regional, incluso ante la posibilidad de una transición política en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Con esta postura, el E3 fija una de las posiciones europeas más contundentes desde el inicio de la actual crisis en Medio Oriente.