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VIDEO. Fernando Díaz estalla contra jugador de Deportes Concepción en televisión y le lanza dura advertencia: “Está claro lo que va a pasar”

El DT del cuadro lila se mostró bastante indignado por la actitud que tuvo Nelson Sepúlveda tras ser reemplazado en el primer tiempo del partido ante Coquimbo Unido.

Daniel Ramírez

Fernando Díaz estalla contra jugador de Deportes Concepción en televisión y le lanza dura advertencia: “Está claro lo que va a pasar”

Fernando Díaz, DT de Deportes Concepción, anoche vivió un tenso cruce con el volante de su equipo, Nelson Sepúlveda, durante el partido contra Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Todo inició cuando Díaz decidió sacar de la cancha a Sepúlveda al minuto 41 del primer tiempo, reemplazándolo por Aldrix Jara. En ese momento, el cuadro lila perdía 1-0.

Visiblemente molesto por el cambio, el mediocampista tuvo un fuerte cruce de palabras con su entrenador tras abandonar el campo de juego.

Una vez finalizado el encuentro, el “Nano” conversó en vivo con TNT Sports y se mostró bastante indignado por la actitud que tuvo su jugador, a quien le dejó una dura advertencia en televisión.

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“Fue pésimo. Estoy molesto, así que está claro lo que va a pasar”, partió señalando Fernando Díaz sobre su encontrón con Nelson Sepúlveda.

En la misma línea, el DT dejó en duda si seguirá contando con el volante mientras siga en Deportes Concepción. “No lo sé, ahí lo vamos a ver. Va a pasar lo que tiene pasar”, sostuvo.

Respecto a la actitud que tuvo el mediocampista, el “Nano” comentó: “No comparto que los jugadores que salen calientes puedan hacer lo que quieran. Hay educación y hay un respeto por las autoridades, siempre, y eso todos los jugadores lo saben".

Por último, Díaz aseguró que nunca antes había vivido un momento así en su carrera. “Por lo mismo sé lo que va a pasar. Son situaciones incomprensibles, que no deben pasar nunca”, concluyó.

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