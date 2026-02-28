EE.UU. e Israel lanzan ofensiva contra Irán y escalan conflicto en Medio Oriente: habrían al menos 63 muertos

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán, iniciado a las 08:15 (hora israelí) sobre Teherán.

El Pentágono denominó la ofensiva como “Operación Furia Épica”, mientras el presidente Donald Trump confirmó la acción coordinada. Israel decretó 48 horas de emergencia.

En el sur iraní, autoridades denunciaron que un bombardeo impactó la escuela primaria femenina “Shajareh Tayyebeh” en Minab, dejando al menos 63 muertos según autoridades de Irán. El vicegobernador Ahmad Nafisi afirmó que el recinto fue alcanzado “de manera directa”.

Según informa la agencia estatal iraní IRNA, aparte de los fallecidos, habrían cerca de 92 personas lesionadas.

Irán cerró su espacio aéreo por seis horas y anunció ataques con misiles contra bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y Arabia Saudita.

“Todas las bases e intereses estadounidenses en la región fueron atacados”, señalaron medios iraníes. Se reportaron además explosiones en Jerusalén.