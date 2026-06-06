“Es muy brava por TV, pero cuando te la topas...”: Sebastián Eyzaguirre dispara sin filtro contra Fran García-Huidobro en Primer Plano

Uno de los temas centrales que se tocó en Primer Plano el viernes por la noche fue el remezón que recibió esta semana el programa web Sin Filtros, luego de que se confirmara la salida de Gonzalo Feito de la animación.

De hecho, el espacio de Chilevisión buscó a todos los protagonistas de la pugna e incluso entrevistó a Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, quien es productor ejecutivo del proyecto de debate político y quien no tendría buena relación con su excompañero de CQC.

Lejos de quedarse callado, el periodista se tomó unos minutos para hablar, aclarar la situación y, de paso, enviar un mensaje sin filtro a la conductora Francisca García-Huidobro, con quien dijo tener un historial.

“¿Quién conduce el programa?“, preguntó ”Cuchillo" cuando fue abordado por un equipo de PP. “Francisca García-Huidobro”, le dijeron. “Ah, Francisca. Linda historia tenemos con Francisca”, lanzó.

“Es divertida la historia con Francisca, porque es muy brava por televisión, dice muchas cosas, pero cuando te la topas en un restaurante y le dices algo, no dice nada, se queda callada. Pero bueno, es buena onda”, soltó luego.

“Ella no estaba dispuesta a discutir en un restaurante, en un recinto público, probablemente”, intentó defenderla la reportera.

“O porque de repente es mucho más fácil hablar por televisión cuando la otra persona no está al frente, no se puede defender (y) construir una historia como ustedes la quieren construir, y que el otro quede siempre offside, seguramente, puede ser también”, sumó.

“Te tengo miedo (...) no quiero que me pegues”, fue parte de la respuesta que entregó la comunicadora.

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