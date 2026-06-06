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Lluvia en Santiago: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones hoy sábado? Esto dice el pronóstico del tiempo

Tras el evento meteorológico, la próxima semana llegarían dos nuevos sistemas frontales a la zona central de Chile.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones hoy sábado? Esto dice el pronóstico del tiempo

Lluvia en Santiago: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones hoy sábado? Esto dice el pronóstico del tiempo / Hans Scott

Tras varias semanas sin lluvias relevantes en el Gran Santiago, el pronóstico de este fin de semana trae una novedad: las precipitaciones podrían volver a la capital y sus alrededores, aunque de manera muy puntual y por pocas horas.

Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13, adelantó a ADN.cl que el sábado y el domingo serán días completamente distintos entre sí.

Mientras el domingo se perfila despejado y con temperaturas que rozarían los 20°C de máxima, hoy el termómetro no superará los 15°C y existe la posibilidad de que caigan algunas gotas en cierto punto.

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Según explicó Adam a este medio, el horario más probable para las precipitaciones sería en la noche, específicamente entre las 20:00 y las 21:00 horas. Eso sí, la cantidad de agua sería muy limitada y así también los sectores donde caería.

“No deberían estar más allá de 0,5 o un milímetro en total de agua caída”, precisó la especialista.

Pero ojo, esto sería el aperitivo de lo que se viene para la capital. Según el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, dos sistemas frontales llegarían a Santiago en menos de diez días.

En detalle, el primero aparecerá entre la noche del martes 9 y el miércoles 10 de junio, y el segundo hacia el fin de semana del 13 y 14 de junio. Sumando ambos eventos, las proyecciones apuntan a que podrían caer alrededor de 18 milímetros en la capital.

Esta semana Leyton también señaló que entre el 10 y el 13 de junio existe “una alta probabilidad, que ha ido aumentando”, de precipitaciones no solo en Santiago, sino también en Valparaíso y Coquimbo.

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