Trump afirma que Irán pidió negociar tras ataques: “Y he accedido”

El mandatario aseguró que nuevos líderes iraníes buscaron diálogo luego de la ofensiva conjunta con Israel. El Pentágono confirmó bajas en ambos bandos y la Media Luna Roja reporta al menos 200 muertos en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que los nuevos líderes iraníes le solicitaron abrir negociaciones tras la ofensiva militar conjunta con Israel. “Y he accedido. Deberían haberlo hecho antes”, declaró en una entrevista con The Atlantic, en medio de la escalada que tensiona a Medio Oriente.

En paralelo, el mandatario afirmó que el cuartel general naval iraní fue destruido y que nueve embarcaciones fueron hundidas durante la operación. En otra conversación, esta vez con Fox News, sostuvo que 48 líderes iraníes murieron en los ataques estadounidenses e israelíes.

Entre las víctimas figura el líder supremo iraní, Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada previamente por la televisión estatal de ese país. Según lo señalado por Trump, junto a él fallecieron siete altos cargos del régimen.

El Pentágono reconoció también que tres soldados estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la denominada Operación Furia Épica. Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias de esas bajas.

Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu difundió un mensaje en video a través de sus redes sociales, donde enfatizó que las acciones contra Teherán se intensificarán en los próximos días. “Nuestras fuerzas están avanzando ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor”, afirmó.

En tanto, la Media Luna Roja informó que la ofensiva militar ha dejado al menos 200 muertos y más de 700 heridos en territorio iraní desde el inicio de los ataques.

Las declaraciones de Trump sobre una eventual negociación abren un nuevo capítulo en el conflicto, aunque la continuidad de las operaciones militares y las cifras de víctimas mantienen a la región en un escenario de alta incertidumbre.

