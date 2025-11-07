;

Nuevo estudio vincula a popular endulzante con el posible daño a la barrera protectora cerebral

Este producto ha sido aprobado como seguro para el consumo por agencias reguladoras como la FDA y la Agencia Europea de Normas Alimentarias.

Mario Vergara

Cerebro

Cerebro / yodiyim

Investigaciones recientes han puesto en duda la seguridad del eritritol, un alcohol de azúcar ampliamente utilizado como alternativa al azúcar en productos que van desde bebidas energéticas hasta barras de proteínas. Tradicionalmente considerado seguro, el eritritol ahora es objeto de preocupación debido a los hallazgos de un estudio de la Universidad de Colorado que sugiere que podría estar debilitando una de las barreras protectoras más críticas del cuerpo.

El estudio de laboratorio sugiere que el eritritol tiene el potencial de dañar las células que componen la barrera hematoencefálica. Esta barrera es el sistema de seguridad del cerebro encargado de impedir la entrada de sustancias nocivas mientras permite el paso de nutrientes esenciales. Los investigadores expusieron células de esta barrera a concentraciones de eritritol similares a las que se encuentran después de consumir un refresco endulzado con el compuesto y observaron una cascada de daño celular, publica ScienceAlert.

Entre los efectos detectados, el eritritol desencadenó estrés oxidativo, inundando las células con moléculas dañinas conocidas como radicales libres y, al mismo tiempo, debilitando las defensas antioxidantes naturales del cuerpo. Además de dañar y, en algunos casos, matar directamente las células , el hallazgo más preocupante fue la alteración de la capacidad de los vasos sanguíneos para regular el flujo sanguíneo. El edulcorante redujo la producción de óxido nítrico (que relaja los vasos) y aumentó la de endotelina-1 (que los contrae), resultando en vasos sanguíneos peligrosamente contraídos que podrían privar de oxígeno al cerebro.

Este desequilibrio en la regulación del flujo sanguíneo es una señal de alerta conocida de accidente cerebrovascular isquémico, un tipo de derrame causado por coágulos. Aún más alarmante, la investigación sugiere que el eritritol pareció bloquear el mecanismo protector natural del cuerpo contra los coágulos sanguíneos. Normalmente, las células liberan un “disolvente de coágulos” llamado activador tisular del plasminógeno para disolver obstrucciones, pero el edulcorante saboteó esta función, lo que potencialmente dejaría a los coágulos libres para causar estragos.

Revisa también:

ADN

Estos resultados de laboratorio se alinean con evidencia preocupante de estudios previos en humanos. Investigaciones observacionales a gran escala han encontrado que las personas que consumen eritritol de forma regular enfrentan riesgos significativamente mayores de enfermedades cardiovasculares, incluyendo accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Un estudio importante detectó que los participantes con los niveles más altos de eritritol en sangre tenían aproximadamente el doble de probabilidades de experimentar un evento cardíaco grave.

Si bien el eritritol ha sido aprobado como seguro para el consumo por agencias reguladoras como la FDA y la Agencia Europea de Normas Alimentarias , y se ha vuelto popular por sus propiedades similares al azúcar , esta nueva investigación plantea un desafío sobre los costos a largo plazo de los aditivos relativamente nuevos. A medida que los científicos continúan investigando estos vínculos, los hallazgos sugieren que los consumidores deben reconsiderar su relación con el eritritol, cuestionando si alguna alternativa al azúcar está realmente exenta de riesgos.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad