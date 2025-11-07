Nuevo estudio vincula a popular endulzante con el posible daño a la barrera protectora cerebral

Investigaciones recientes han puesto en duda la seguridad del eritritol, un alcohol de azúcar ampliamente utilizado como alternativa al azúcar en productos que van desde bebidas energéticas hasta barras de proteínas. Tradicionalmente considerado seguro, el eritritol ahora es objeto de preocupación debido a los hallazgos de un estudio de la Universidad de Colorado que sugiere que podría estar debilitando una de las barreras protectoras más críticas del cuerpo.

El estudio de laboratorio sugiere que el eritritol tiene el potencial de dañar las células que componen la barrera hematoencefálica. Esta barrera es el sistema de seguridad del cerebro encargado de impedir la entrada de sustancias nocivas mientras permite el paso de nutrientes esenciales. Los investigadores expusieron células de esta barrera a concentraciones de eritritol similares a las que se encuentran después de consumir un refresco endulzado con el compuesto y observaron una cascada de daño celular, publica ScienceAlert.

Entre los efectos detectados, el eritritol desencadenó estrés oxidativo, inundando las células con moléculas dañinas conocidas como radicales libres y, al mismo tiempo, debilitando las defensas antioxidantes naturales del cuerpo. Además de dañar y, en algunos casos, matar directamente las células , el hallazgo más preocupante fue la alteración de la capacidad de los vasos sanguíneos para regular el flujo sanguíneo. El edulcorante redujo la producción de óxido nítrico (que relaja los vasos) y aumentó la de endotelina-1 (que los contrae), resultando en vasos sanguíneos peligrosamente contraídos que podrían privar de oxígeno al cerebro.

Este desequilibrio en la regulación del flujo sanguíneo es una señal de alerta conocida de accidente cerebrovascular isquémico, un tipo de derrame causado por coágulos. Aún más alarmante, la investigación sugiere que el eritritol pareció bloquear el mecanismo protector natural del cuerpo contra los coágulos sanguíneos. Normalmente, las células liberan un “disolvente de coágulos” llamado activador tisular del plasminógeno para disolver obstrucciones, pero el edulcorante saboteó esta función, lo que potencialmente dejaría a los coágulos libres para causar estragos.

Estos resultados de laboratorio se alinean con evidencia preocupante de estudios previos en humanos. Investigaciones observacionales a gran escala han encontrado que las personas que consumen eritritol de forma regular enfrentan riesgos significativamente mayores de enfermedades cardiovasculares, incluyendo accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Un estudio importante detectó que los participantes con los niveles más altos de eritritol en sangre tenían aproximadamente el doble de probabilidades de experimentar un evento cardíaco grave.

Si bien el eritritol ha sido aprobado como seguro para el consumo por agencias reguladoras como la FDA y la Agencia Europea de Normas Alimentarias , y se ha vuelto popular por sus propiedades similares al azúcar , esta nueva investigación plantea un desafío sobre los costos a largo plazo de los aditivos relativamente nuevos. A medida que los científicos continúan investigando estos vínculos, los hallazgos sugieren que los consumidores deben reconsiderar su relación con el eritritol, cuestionando si alguna alternativa al azúcar está realmente exenta de riesgos.