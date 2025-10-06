Popular endulzante podría aumentar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, según estudio

Un estudio publicado en la revista científica Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology advirtió que el consumo frecuente de un endulzante muy usado en productos bajos en azúcar, podría incrementar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular (ACV).

El trabajo fue realizado por investigadores de la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, y revela que este compuesto puede hacer que las plaquetas sanguíneas se vuelvan más activas, lo que favorece la formación de coágulos que podrían bloquear arterias.

Se trata del eritritol, un tipo de alcohol de azúcar que se encuentra de forma natural en algunas frutas, aunque la mayoría del que se usa en alimentos se sintetiza a partir del maíz.

Es un ingrediente común en productos “keto”, bebidas light, golosinas sin azúcar y postres bajos en calorías, debido a que aporta un sabor dulce con un 70% menos de calorías que el azúcar tradicional.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) lo clasifica como un producto “generalmente reconocido como seguro (GRAS)”, lo que permite su uso sin restricciones.

Sin embargo, los investigadores advierten que el cuerpo humano lo metaboliza muy lentamente, y que su acumulación en sangre podría aumentar el riesgo cardiovascular en personas con diabetes, obesidad o síndrome metabólico.

Incluso, en estudios anteriores del mismo equipo ya habían mostrado que las personas con niveles altos de eritritol en sangre tenían el doble de probabilidad de sufrir un evento cardíaco grave en 3 años.

“Durante años, se ha recomendado a los pacientes con alto riesgo cardiovascular reemplazar el azúcar por endulzantes sin calorías. Pero estos hallazgos muestran que debemos reevaluar su seguridad a largo plazo”, señaló el doctor Stanley Hazen.