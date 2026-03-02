Cómo reconocer a tiempo las primeras señales de una migraña y sus diferentes etapas / 5m3photos

La migraña no es simplemente un dolor de cabeza intenso. Se trata de una enfermedad neurológica que puede incluir náuseas, vómitos y una alta sensibilidad a la luz y al sonido, afectando significativamente la vida diaria.

Un artículo publicado en The Conversation, firmado por Lakshini Gunasekera, investigadora en Neurología de Monash University, explica que un ataque migrañoso se desarrolla en cuatro etapas.

Considerando lo anterior, de acuerdo a los especialistas, identificarlas a tiempo puede ayudar a iniciar tratamiento precoz y reducir la intensidad del episodio considerablemente.

Etapas y síntomas de la migraña

1. Fase premonitoria: las primeras señales

Puede comenzar entre 24 y 48 horas antes del dolor. En esta etapa se activa de manera anormal el hipotálamo, región del cerebro que regula funciones como el sueño, el apetito y el estado de ánimo.

Las señales más comunes incluyen irritabilidad, dificultad para concentrarse, antojos de comida, fatiga o problemas para dormir. Reconocer estos síntomas tempranos permite tomar medidas antes de que el dolor aparezca.

2. Aura: síntomas neurológicos transitorios

Aproximadamente el 30% de las personas con migraña experimenta aura. Esta fase puede provocar alteraciones visuales —como luces intermitentes o puntos ciegos—, hormigueo en el rostro o las extremidades, e incluso dificultad para hablar.

Estos síntomas se relacionan con cambios temporales en la actividad eléctrica del cerebro.

3. Dolor de cabeza: la etapa más intensa

Es la fase más conocida y puede durar entre cuatro y 72 horas si no se trata. Se caracteriza por un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza, acompañado de náuseas y sensibilidad a estímulos como la luz o el ruido.

En este proceso interviene el nervio trigémino y sustancias como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que actualmente es blanco de algunos tratamientos específicos.

4. Postdromo: la recuperación

Tras el dolor, muchas personas experimentan una especie de “resaca migrañosa”. Pueden sentirse agotadas, con dificultad para concentrarse o con malestar general mientras el cerebro vuelve gradualmente a su funcionamiento habitual.

¿Qué hacer ante los primeros síntomas?

Los especialistas recomiendan actuar en las fases iniciales. Tomar analgésicos o medicamentos específicos al detectar las primeras señales puede evitar que el ataque progrese.

Si los episodios son frecuentes —más de cuatro al mes— se debe consultar con un médico para evaluar tratamiento preventivo.