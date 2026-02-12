Borghi descarta volver a ser técnico de Colo Colo y explica por qué no ha vuelto a dirigir: “Algo me ha frenado”

Claudio Borghi dejó huella en el fútbol chileno, primero como jugador y después como entrenador, cuya etapa más exitosa la tuvo en Colo Colo, equipo con el cual fue tetracampeón del torneo nacional y finalista de la Copa Sudamericana en 2006.

Sin embargo, tras su paso por la banca de Liga de Quito en 2016, el “Bichi” nunca más volvió a dirigir. Ahora, en su nueva faceta de comunicador, el exfutbolista explicó el motivo por el cual no ha vuelto a entrenar a un equipo.

“He tenido ofertas y la verdad es que no las he tomado porque algo me ha frenado (...) Cuando han llegado ofertas me alegro, pero al final pienso que es mejor que no resulte”, confesó Borghi en Picadotv.

En la misma línea, descartó de lleno la posibilidad de tomar otra vez la banca del “Cacique”. “Sigo siendo hincha del club, pero ya estoy jubilado como entrenador de Colo Colo, no sigo siendo el DT del equipo y no lo voy a ser en el futuro”, aseguró.

Por último, aclaró sus intereses e hizo una crítica al fútbol chileno. “Sinceramente, si me preguntan ahora, estoy más interesado en el fútbol formativo que en el fútbol netamente competitivo. Al joven hay que enseñarle a tomar decisiones, a expresarse en la cancha, y no como pasa ahora de solo ir a ganar como sea, yo no estoy de acuerdo con eso”, cerró Claudio Borghi.