Se atrasa el partido entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana debido a fallas en las luminarias en Calama / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Esta semana comienza la disputa de la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026, donde se dan los enfrentamientos entre clubes de un mismo país para zanjar los clasificados definitivos a la fase de grupos.

Es así como, en el caso de Chile, los dos primeros elencos en enfrentarse entre sí serán Cobresal y Audax Italiano.

El cuadro nortino fue sorteado para ejercer la localía en esta llave a partido único, donde de igualar, se resolverá todo en lanzamientos penales.

Al no contar con la infraestructura suficiente en El Salvador, Cobresal recibirá al Audax Italiano en el Estadio Zorros del Desierto en Calama.

El colombiano Andrés Rojas será el juez del compromiso agendado para este martes 3 de marzo, a las 21:30 horas, el cual será transmisión en la señal online de ADN Deportes y por TV en la señal de ESPN y Disney+

Martes 3 de marzo

EN VIVO | Cobresal 0-0 Audax Italiano | Zorros del Desierto

Goles: