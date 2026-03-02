;

EN VIVO. Se atrasa el partido entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana debido a fallas en las luminarias en Calama

El elenco minero saldrá de El Salvador para medirse ante los de La Florida.

Carlos Madariaga

Se atrasa el partido entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana debido a fallas en las luminarias en Calama

Se atrasa el partido entre Cobresal y Audax Italiano por Copa Sudamericana debido a fallas en las luminarias en Calama / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Esta semana comienza la disputa de la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026, donde se dan los enfrentamientos entre clubes de un mismo país para zanjar los clasificados definitivos a la fase de grupos.

Es así como, en el caso de Chile, los dos primeros elencos en enfrentarse entre sí serán Cobresal y Audax Italiano.

Revisa también:

ADN

El cuadro nortino fue sorteado para ejercer la localía en esta llave a partido único, donde de igualar, se resolverá todo en lanzamientos penales.

Al no contar con la infraestructura suficiente en El Salvador, Cobresal recibirá al Audax Italiano en el Estadio Zorros del Desierto en Calama.

El colombiano Andrés Rojas será el juez del compromiso agendado para este martes 3 de marzo, a las 21:30 horas, el cual será transmisión en la señal online de ADN Deportes y por TV en la señal de ESPN y Disney+

Martes 3 de marzo

  • EN VIVO | Cobresal 0-0 Audax Italiano | Zorros del Desierto

Goles:

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad