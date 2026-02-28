;

Confirmado: este será el árbitro que dirigirá el duelo entre la U y Palestino por Copa Sudamericana

También se confirmó el juez que impartirá justicia en el partido que jugarán Cobresal y Audax Italiano.

Daniel Ramírez

Confirmado: este será el árbitro que dirigirá el duelo entre la U y Palestino por Copa Sudamericana

Confirmado: este será el árbitro que dirigirá el duelo entre la U y Palestino por Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Conmebol dio a conocer la designación de árbitros para los partidos de la fase preliminar de la Copa Sudamericana, instancia donde la U. de Chile enfrentará a Palestino y Cobresal chocará contra Audax Italiano.

El compromiso entre la U y el cuadro “árabe” será dirigido por el juez brasileño Raphael Claus.

Mientras que el réferi colombiano Andrés Rojas será el encargado de impartir justicia en el duelo que disputarán “mineros” e “itálicos”.

¿Cuándo juegan los equipos chilenos por la fase preliminar de la Sudamericana?

Cobresal y Audax Italiano se medirán en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, el martes 3 de marzo a las 21:30 horas.

En tanto, la U. de Chile y Palestino se enfrentarán en el Estadio Nacional, el miércoles 4 de marzo, también a las 21:30 horas.

Vale recordar que la fase preliminar de la Copa Sudamericana se juega a partido único. Los equipos que salgan victoriosos clasificarán a la fase de grupos del torneo continental, mientras que los perdedores se despedirán con las manos vacías.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad