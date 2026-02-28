Confirmado: este será el árbitro que dirigirá el duelo entre la U y Palestino por Copa Sudamericana / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Conmebol dio a conocer la designación de árbitros para los partidos de la fase preliminar de la Copa Sudamericana, instancia donde la U. de Chile enfrentará a Palestino y Cobresal chocará contra Audax Italiano.

El compromiso entre la U y el cuadro “árabe” será dirigido por el juez brasileño Raphael Claus.

Mientras que el réferi colombiano Andrés Rojas será el encargado de impartir justicia en el duelo que disputarán “mineros” e “itálicos”.

¿Cuándo juegan los equipos chilenos por la fase preliminar de la Sudamericana?

Cobresal y Audax Italiano se medirán en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, el martes 3 de marzo a las 21:30 horas.

En tanto, la U. de Chile y Palestino se enfrentarán en el Estadio Nacional, el miércoles 4 de marzo, también a las 21:30 horas.

Vale recordar que la fase preliminar de la Copa Sudamericana se juega a partido único. Los equipos que salgan victoriosos clasificarán a la fase de grupos del torneo continental, mientras que los perdedores se despedirán con las manos vacías.