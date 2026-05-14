“Te llevaste mi vida”: influencer extranjero de visita en Chile hace desesperado llamado tras sufrir grave situación

Esta semana, el creador de contenidos mexicano Patricio Ramírez (@patoramz_) utilizó sus redes sociales para denunciar un hecho que logró opacar su paso por Chile.

El creador digital sufrió el robo de varios artículos personales en Valparaíso. En un punto de la visita dejó el auto estacionado y le rompieron una ventana trasera.

“Bandita hermosa, ahora sí valió madres. Me acaban de romper el cristal del coche y se robaron mi computadora, se llevaron mi cámara, se llevaron mis discos duros, se llevaron absolutamente todo lo que yo poseo”, relató en un primer video sobre la situación.

En un registro posterior profundizó en el problema y realizó un llamado, aprovechando que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram.

“Hago este video para que me ayuden a encontrar a la persona que lo hizo. Mi hermano, lo que te llevaste es mucho más que solamente equipo fotográfico, te llevaste mi vida, te llevaste mi historia”, explicó.

La principal preocupación de Ramírez es no recuperar las fotografías y videos de un viaje de dos años y medio por el continente. “Un proyecto que me ha costado mucho esfuerzo”, se sinceró.

“Me cuesta mucho hacer este video, ojalá me apoyen en compartirlo para que lo vean todas las personas aquí en Valparaíso”, expresó. Luego, dio un correo para ponerse en contacto con él: patoramzc@gmail.com

En los comentarios cientos de personas le entregaron palabras de apoyo. “Ojalá puedas recuperar todo”, fue lo que más se repitió.