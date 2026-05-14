Ya no es Nike: esta es la nueva marca de moda más valiosa del mundo / Cristina Arias

Cambio en en el liderato en las marcas de vestir. Zara alcanzó un nuevo hito en la industria global de la moda al desplazar a Nike y transformarse en la marca de moda más valiosa del mundo, según el ranking anual elaborado por la consultora Kantar.

La valoración de Zara creció un 18% durante el último año y superó los 44 mil millones de dólares, suficiente para dejar atrás a la histórica firma deportiva estadounidense, que había dominado esta categoría en las últimas temporadas.

El ascenso de la compañía coincide con la celebración de sus 50 años y con una fuerte exposición internacional en eventos de alto impacto. Uno de ellos fue la reciente aparición de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde vistió prendas de la marca española.

Inteligencia artificial y nuevas experiencias de compra

El reporte de Kantar destaca que uno de los factores clave en el crecimiento de Zara ha sido su apuesta por experiencias de compra personalizadas mediante inteligencia artificial. A eso se suma el complejo momento que atraviesa Nike, cuyo valor de marca registró una importante caída en el último año.

Actualmente, Zara es la única firma española presente dentro de las 100 marcas más valiosas del mundo. En el listado general ocupa el puesto 66, aunque descendió algunas posiciones respecto a la edición anterior, cuando figuraba en el lugar 55.

Ampliar

El ranking 2026 también mostró cambios importantes en la cima global. Google se convirtió en la marca más valiosa del planeta, con una valoración cercana a 1,5 billones de dólares, impulsada principalmente por el crecimiento de Gemini y sus inversiones en inteligencia artificial y centros de datos.

Más atrás aparecen Apple, Microsoft y Amazon, consolidando el dominio absoluto de las compañías tecnológicas en el listado. Según Kantar, es la primera vez que cuatro marcas superan simultáneamente el billón de dólares en valor.

Entre las novedades del ranking también destaca el ingreso de Claude, plataforma de inteligencia artificial que debutó en el puesto 27, mientras que ChatGPT casi cuadruplicó su valoración durante el último año, registrando uno de los mayores crecimientos históricos del estudio.