“Estamos dispuestos a escuchar”: Cuba responde a millonaria oferta de ayuda de Estados Unidos en medio de histórica crisis energética

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reaccionó al anuncio de Estados Unidos sobre una nueva oferta de ayuda por 100 millones de dólares para la isla, en medio de la grave crisis energética y económica que enfrenta el país caribeño.

A través de redes sociales, el diplomático afirmó que es “la primera vez” que Washington formaliza públicamente una propuesta de este tipo mediante un comunicado del Departamento de Estado.

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Sin embargo, cuestionó que aún no se aclaren detalles sobre si la ayuda será en efectivo o en insumos destinados a necesidades urgentes como combustibles, alimentos y medicamentos.

Pese a ello, el canciller aseguró que el gobierno cubano está dispuesto a escuchar la propuesta. “El gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación”, señaló, agregando que también existe disposición para trabajar junto a la Iglesia Católica, institución que anteriormente ha servido como canal de ayuda humanitaria en la isla.

La declaración ocurre luego de que el Departamento de Estado estadounidense renovara públicamente la oferta de asistencia, acusando al gobierno cubano de impedir la llegada de apoyo al pueblo. Washington sostuvo que el paquete incluye ayuda humanitaria directa y financiamiento para acceso a internet “rápido y libre”.

Desde La Habana, en cambio, responsabilizan a la administración del presidente Donald Trump por el agravamiento de la crisis eléctrica y económica, acusando a Estados Unidos de impulsar un “bloqueo energético” y endurecer las sanciones contra la isla.

Rodríguez insistió en que “la mejor ayuda” que podría entregar Washington sería “desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero”, el cual, afirmó, afecta severamente a todos los sectores de la sociedad cubana.

Actualmente, Cuba enfrenta extensos apagones que en algunas zonas superan las 19 horas diarias, además de una profunda escasez de combustible y alimentos.