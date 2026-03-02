;

Los cinco datos que dejó la victoria de la U de Chile en el Superclásico 199

El triunfo del cuadro universitario laico dejó intactas algunas marcas y amplió una positiva racha azul ante Colo Colo.

Carlos Madariaga

Los cinco datos que dejó la victoria de la U de Chile en el Superclásico 199

Los cinco datos que dejó la victoria de la U de Chile en el Superclásico 199 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile fue el último equipo de la Primera División en ganar un partido en 2026 y lo logró ayer domingo nada más y nada menos que en el Superclásico 199.

Los azules se dieron el lujo de imponerse a su eterno rival en el Monumental, ampliando una positiva última racha de enfrentamientos.

Revisa también:

ADN

Con el 1-0 en Pedreros, la U de Chile solo ha perdido uno de sus últimos siete enfrentamientos ante Colo Colo, completando tres victorias y tres igualdades.

El tanto de Matías Zaldivia le dio a los azules su quinto festejo en 37 partidos disputados en el Monumental, donde nombres propios fueron claves.

Uno, evidentemente, fue el excentral de Colo Colo, quien además del autor del gol del triunfo, fue el jugador con más despejes (5) e intercepciones (4) del compromiso, según información de Analytics Chile.

Otro que despuntó a nivel estadístico fue Charles Aránguiz, el jugador con más recuperaciones (11) y pases completados (29) del Superclásico.

A ello se suma Juan Martín Lucero, que amplió su exitosa foja en Superclásico al completar su tercera asistencia en tres Superclásicos jugados, además de dos goles con la camiseta del “Cacique”.

Los que “perdieron más” en el Superclásico

En cuanto a estadísticas negativas, no solo resalta la racha de Fernando Ortiz, que sufrió su segunda caída en dos duelos dirigiendo a los albos en el tradicional duelo.

A ello se suma dos emblemas que siguen con la “pólvora mojada” ante el archirrival, pues ni Arturo Vidal ni Eduardo Vargas pudieron anotar su primer gol en el Superclásico.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad