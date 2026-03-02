Los cinco datos que dejó la victoria de la U de Chile en el Superclásico 199 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile fue el último equipo de la Primera División en ganar un partido en 2026 y lo logró ayer domingo nada más y nada menos que en el Superclásico 199.

Los azules se dieron el lujo de imponerse a su eterno rival en el Monumental, ampliando una positiva última racha de enfrentamientos.

Con el 1-0 en Pedreros, la U de Chile solo ha perdido uno de sus últimos siete enfrentamientos ante Colo Colo, completando tres victorias y tres igualdades.

El tanto de Matías Zaldivia le dio a los azules su quinto festejo en 37 partidos disputados en el Monumental, donde nombres propios fueron claves.

Uno, evidentemente, fue el excentral de Colo Colo, quien además del autor del gol del triunfo, fue el jugador con más despejes (5) e intercepciones (4) del compromiso, según información de Analytics Chile.

Otro que despuntó a nivel estadístico fue Charles Aránguiz, el jugador con más recuperaciones (11) y pases completados (29) del Superclásico.

A ello se suma Juan Martín Lucero, que amplió su exitosa foja en Superclásico al completar su tercera asistencia en tres Superclásicos jugados, además de dos goles con la camiseta del “Cacique”.

Los que “perdieron más” en el Superclásico

En cuanto a estadísticas negativas, no solo resalta la racha de Fernando Ortiz, que sufrió su segunda caída en dos duelos dirigiendo a los albos en el tradicional duelo.

A ello se suma dos emblemas que siguen con la “pólvora mojada” ante el archirrival, pues ni Arturo Vidal ni Eduardo Vargas pudieron anotar su primer gol en el Superclásico.