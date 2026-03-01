;

Vicepresidente de Gasco abre puerta a compensaciones tras explosión que dejó 13 muertos: “Estamos disponibles para buscar soluciones”

La compañía activó contacto permanente con familias, ofrece apoyo concreto y colabora con investigaciones para esclarecer el accidente.

A once días del fatal accidente protagonizado por un camión de Empresas Gasco en Renca —que dejó 13 personas fallecidas y ocho heridos, cuatro de ellos en riesgo vital— la compañía abordó públicamente las acciones adoptadas tras la tragedia y la posibilidad de compensaciones para las familias afectadas.

El vicepresidente ejecutivo de la firma, Gerardo Cood, calificó el hecho como el episodio “más doloroso” en los 170 años de historia de la empresa.

“La magnitud humana de lo vivido hace que este sea, sin duda, lo más doloroso que hemos vivido como organización”, afirmó en entrevista con Diario Financiero.

Según explicó, desde el primer día se habilitó una línea telefónica disponible las 24 horas y un correo electrónico para que los familiares pudieran contactarse con la compañía.

“El propósito no es sólo entregar información, sino además brindar apoyo concreto y contención. Sabemos que el dolor no se resuelve con una llamada, pero el silencio o la distancia serían inaceptables”, sostuvo.

“Nuestra obligación es aportar todos los antecedentes necesarios”

Respecto de las causas del accidente, Cood indicó que aún no existe una explicación definitiva y aseguró que, hasta ahora, la empresa no ha detectado incumplimientos de sus obligaciones.

No obstante, remarcó que colaborarán con las investigaciones en curso. “Nuestra obligación es aportar todos los antecedentes necesarios para que se esclarezca completamente lo ocurrido”, señaló.

En esa línea, abrió la puerta a eventuales indemnizaciones. “Existen seguros y marcos normativos aplicables, pero más allá de eso, estamos disponibles para conversar y buscar soluciones responsables, y si esto significa compensación económica, sin duda lo haremos”, concluyó.

