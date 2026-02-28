Aumentan a 13 las víctimas fatales tras explosión en Renca: cuatro siguen en riesgo vital

Santiago

La Subsecretaría de Redes Asistenciales entregó este sábado un nuevo reporte sobre la evolución de los afectados por la explosión en Renca, informando el fallecimiento de un paciente que permanecía internado en el Hospital del Trabajador ACHS debido a la gravedad de sus lesiones.

Con esta actualización, se detalló además la situación de las ocho personas que siguen hospitalizadas. Cuatro de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y continúan en riesgo vital, mientras que las otras cuatro se encuentran en unidades de cuidados intermedios.

Los pacientes están distribuidos en tres centros asistenciales: tres en la Mutual de Seguridad, tres en el Hospital del Trabajador ACHS y dos en la Clínica Indisa, donde siguen bajo tratamiento y monitoreo permanente.