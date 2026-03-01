;

Luto en la televisión: muere Carlos Meléndez, impulsor de la primera transmisión televisiva en Chile

El ingeniero lideró en 1957 la histórica emisión experimental desde Valparaíso, experiencia que dio origen al canal pionero y marcó el inicio de la industria nacional.

Martín Neut

Carlos Meléndez

Carlos Meléndez

La televisión chilena despidió a uno de sus impulsores históricos. Carlos Meléndez, ingeniero que encabezó la primera transmisión televisiva del país y figura ligada a UCV Televisión, falleció en las últimas horas, según se informó desde el entorno del canal porteño.

Formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue profesor y director de la entonces Escuela de Electrónica, donde lideró el desarrollo de los primeros equipos que hicieron posible experimentar con televisión en Chile.

El 5 de octubre de 1957 dirigió la primera transmisión inalámbrica, realizada desde la Casa Central de la universidad hasta el edificio del diario La Unión en Valparaíso.

Con tecnología diseñada localmente y emisiones en blanco y negro, el hito marcó el inicio de la industria televisiva nacional.

Ese trabajo dio origen al canal universitario de Valparaíso, considerado el pionero del país, y que más tarde se consolidó oficialmente como UCV Televisión. Años atrás, en el aniversario 65 de la estación, fue homenajeado por su aporte al desarrollo de las comunicaciones.

