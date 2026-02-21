;

Explosión en Renca: Gasco habilita número para familiares de las víctimas

La empresa reiteró sus condolencias por la tragedia, confirmó dos nuevas muertes y anunció una línea telefónica especial para apoyar a los familiares.

Cristóbal Álvarez

Explosión en Renca: Gasco habilita número para familiares de las víctimas

/ Diego Martin

A dos días de la explosión de un camión de la empresa Gasco en la comuna de Renca, que ha dejado seis personas fallecidas y 15 heridos de gravedad, la compañía volvió a emitir este sábado una declaración pública en la que reiteró su pesar por la tragedia y por el fallecimiento de dos nuevas víctimas.

“Como compañía reiteramos nuestro pesar y enviamos nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, así como a quienes han sufrido graves lesiones”, señalaron desde la empresa.

“Lamentamos el fallecimiento de dos nuevas víctimas confirmadas este mediodía por las autoridades. Nos conmueve la magnitud de esta tragedia y compartimos el duelo de la comunidad”, añadieron.

Respecto a las diligencias en curso, indicaron que “como empresa, estamos colaborando con la investigación en este difícil momento. Reafirmamos nuestro compromiso de transparencia y disposición total ante la Fiscalía y los organismos técnicos para el esclarecimiento de los hechos”.

Finalmente, informaron que habilitaron una línea telefónica especial para familiares de las víctimas que necesiten contactarse con la compañía. El número dispuesto es el +56 2 2368 1862, con atención de lunes a sábado entre las 08:00 y 22:00 horas, y domingo entre las 09:00 y 20:00 horas.

Las causas exactas del siniestro continúan siendo investigadas por el Ministerio Público y los equipos técnicos correspondientes.

