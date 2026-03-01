Irán oficializa a sustituto que gobernará tras la muerte del ayatolá por ataques de EE.UU: “Es una declaración de guerra a los musulmanes”

Irán completó este domingo el Consejo de Liderazgo que asumirá la conducción interina del país tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, fallecido luego de la ofensiva atribuida a Estados Unidos e Israel.

El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue designado como tercer integrante del organismo, que también integran el presidente Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

Con ello, queda formalmente constituida la instancia que liderará el periodo de transición.

“Una declaración de guerra a los musulmanes”

Arafi es clérigo y jurista chií. Hasta ahora presidía el Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos y forma parte del Consejo de los Guardianes y de la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al próximo líder supremo.

Esta última está compuesta por 88 clérigos electos por voto popular; su última elección fue en marzo de 2024.

El nombramiento ocurre en medio del duelo nacional y de la escalada regional. Pezeshkian calificó la muerte de Jamenei como “una declaración de guerra a los musulmanes” y sostuvo que Irán tiene el “deber y derecho legítimo” de responder.