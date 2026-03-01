;

Irán oficializa a sustituto que gobernará tras la muerte del ayatolá por ataques de EE.UU: “Es una declaración de guerra a los musulmanes”

El Consejo interino quedó conformado para encabezar la transición, mientras se define al próximo líder supremo en medio de la escalada regional.

Irán completó este domingo el Consejo de Liderazgo que asumirá la conducción interina del país tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, fallecido luego de la ofensiva atribuida a Estados Unidos e Israel.

El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue designado como tercer integrante del organismo, que también integran el presidente Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

Con ello, queda formalmente constituida la instancia que liderará el periodo de transición.

“Una declaración de guerra a los musulmanes”

Arafi es clérigo y jurista chií. Hasta ahora presidía el Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos y forma parte del Consejo de los Guardianes y de la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al próximo líder supremo.

Esta última está compuesta por 88 clérigos electos por voto popular; su última elección fue en marzo de 2024.

El nombramiento ocurre en medio del duelo nacional y de la escalada regional. Pezeshkian calificó la muerte de Jamenei como “una declaración de guerra a los musulmanes” y sostuvo que Irán tiene el “deber y derecho legítimo” de responder.

