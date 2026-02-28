Televisión estatal de Irán confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei

La televisión estatal de Irán confirmó este sábado la muerte del líder supremo Alí Jamenei, en un anuncio que marca un punto de inflexión en la actual crisis regional.

La información fue difundida por el canal oficial Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), ratificando así los reportes y el anuncio que Donald Trump y Benjamín Netanyahu habían realizado más temprano.

La confirmación oficial se produce en medio de una escalada militar que ha elevado la tensión en Medio Oriente, tras recientes operaciones realizadas por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. Hasta ahora, el régimen no había validado públicamente los trascendidos sobre la muerte del líder supremo.

Jamenei ejercía como guía supremo desde 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini, consolidándose como la figura más influyente dentro del sistema político iraní. Su rol no solo abarcaba la conducción religiosa del país, sino también amplias atribuciones en materia de defensa, política exterior y control de las Fuerzas Armadas.

El anuncio de IRIB no entregó detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del fallecimiento, pero su confirmación oficial instala un nuevo escenario político en Irán y abre interrogantes sobre el proceso de sucesión en uno de los cargos más relevantes del régimen.

La muerte de Jamenei ocurre en un momento particularmente delicado para la región, con enfrentamientos y advertencias cruzadas entre potencias internacionales. Diversos gobiernos han llamado a la contención para evitar una escalada mayor del conflicto.