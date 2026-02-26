;

Kast solicita última reunión a Boric antes del cambio de mando: apunta a tensión por proyecto de cable con China

El presidente electo pidió concretar un encuentro con el Mandatario y ministros clave para abordar temas pendientes, entre ellos el proyecto de cable submarino con implicancias geopolíticas y efectos en la relación con China y Estados Unidos.

Cristóbal Álvarez

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

A trece días del cambio de mando y en medio de las tensiones por el proyecto de cable submarino vinculado a China, el presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que solicitó una última reunión al mandatario Gabriel Boric para abordar asuntos que calificó como pendientes y de carácter estratégico para el país.

La solicitud se dio tras participar en un curso organizado por la Contraloría General de la República sobre buen uso de recursos públicos y prevención de conflictos de interés, instancia encabezada por la contralora Dorothy Pérez.

La asistencia del equipo entrante fue presentada como una señal de la próxima administración, marcando una diferencia con el actual Ejecutivo, que en su momento no participó en estos encuentros, argumentando problemas de agenda.

Revisa también:

ADN

En un punto de prensa realizado este jueves, Kast señaló que espera concretar un encuentro antes de asumir, en el que participen ministros clave del actual gabinete, entre ellos Interior, Relaciones Exteriores, Transportes y Hacienda.

“Cuando un tema estratégico se maneja con improvisación, ya no es un problema político, es un problema de Estado. Más que molestia, yo preferiría aquí hablar de preocupación. Estamos hablando un proyecto con implicancias geopolíticas, con efectos en nuestra relación con China, con Estados Unidos, incluso en el programa de la Visa Waiver. Por eso Chile necesita transparencia y rigor en esta transición. Las decisiones estratégicas no se improvisan en los últimos días de un gobierno”, afirmó.

“Espero, antes de poder asumir, tener esta reunión. Algo hemos conversado en algún momento con el Presidente, de poder tener un encuentro donde pueda asistir, en temas de migración, por ejemplo, el ministro del Interior; en temas internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores; en temas de conectividad y comunicación, el ministro de Transportes y Comunicaciones; y el ministro de Hacienda, porque ha habido debate, y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, cerró.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad