Kast solicita última reunión a Boric antes del cambio de mando: apunta a tensión por proyecto de cable con China

A trece días del cambio de mando y en medio de las tensiones por el proyecto de cable submarino vinculado a China, el presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que solicitó una última reunión al mandatario Gabriel Boric para abordar asuntos que calificó como pendientes y de carácter estratégico para el país.

La solicitud se dio tras participar en un curso organizado por la Contraloría General de la República sobre buen uso de recursos públicos y prevención de conflictos de interés, instancia encabezada por la contralora Dorothy Pérez.

La asistencia del equipo entrante fue presentada como una señal de la próxima administración, marcando una diferencia con el actual Ejecutivo, que en su momento no participó en estos encuentros, argumentando problemas de agenda.

En un punto de prensa realizado este jueves, Kast señaló que espera concretar un encuentro antes de asumir , en el que participen ministros clave del actual gabinete, entre ellos Interior, Relaciones Exteriores, Transportes y Hacienda.

“Cuando un tema estratégico se maneja con improvisación, ya no es un problema político, es un problema de Estado. Más que molestia, yo preferiría aquí hablar de preocupación. Estamos hablando un proyecto con implicancias geopolíticas, con efectos en nuestra relación con China, con Estados Unidos, incluso en el programa de la Visa Waiver. Por eso Chile necesita transparencia y rigor en esta transición. Las decisiones estratégicas no se improvisan en los últimos días de un gobierno”, afirmó.

“Espero, antes de poder asumir, tener esta reunión. Algo hemos conversado en algún momento con el Presidente, de poder tener un encuentro donde pueda asistir, en temas de migración, por ejemplo, el ministro del Interior; en temas internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores; en temas de conectividad y comunicación, el ministro de Transportes y Comunicaciones; y el ministro de Hacienda, porque ha habido debate, y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, cerró.