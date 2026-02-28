;

Bombardeo a Irán: OPE valora esfuerzos por “reestablecer seguridad nuclear” y llama a retomar vía diplomática

Desde el equipo de Kast también condenaron los ataques iraníes, y expresaron su preocupación por la población civil.

Juan Castillo

Agencia Uno | Getty Images

Agencia Uno | Getty Images

Desde la Oficina del Presidente Electo, José Antonio Kast, emitieron este sábado un comunicado oficial en el que condenan los ataques atribuidos al régimen iraní en Medio Oriente y manifestó su preocupación por el impacto que la escalada pueda tener sobre la población civil.

La declaración se da en medio del aumento de las hostilidades en la región, tras los recientes bombardeos cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Revisa también:

ADN

En el documento se señala que Chile “siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia”, destacando además la importancia de reestablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional.

El comunicado agrega que se observa “con preocupación” la evolución de los hechos y el riesgo de que las hostilidades afecten directamente a civiles y provoquen víctimas inocentes. Asimismo, condena los “ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región”, en línea con los reportes internacionales sobre ofensivas recientes .

Desde la futura administración recalcaron la necesidad de retomar los esfuerzos diplomáticos como vía prioritaria para contener la escalada. En esa línea, el mensaje concluye expresando la expectativa de que se reanuden las gestiones orientadas a alcanzar seguridad, estabilidad y una paz duradera en la zona afectada .

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad