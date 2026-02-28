Bombardeo a Irán: OPE valora esfuerzos por “reestablecer seguridad nuclear” y llama a retomar vía diplomática

Desde la Oficina del Presidente Electo, José Antonio Kast, emitieron este sábado un comunicado oficial en el que condenan los ataques atribuidos al régimen iraní en Medio Oriente y manifestó su preocupación por el impacto que la escalada pueda tener sobre la población civil.

La declaración se da en medio del aumento de las hostilidades en la región, tras los recientes bombardeos cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel.

En el documento se señala que Chile “siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia”, destacando además la importancia de reestablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional.

El comunicado agrega que se observa “con preocupación” la evolución de los hechos y el riesgo de que las hostilidades afecten directamente a civiles y provoquen víctimas inocentes. Asimismo, condena los “ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región”, en línea con los reportes internacionales sobre ofensivas recientes .

Desde la futura administración recalcaron la necesidad de retomar los esfuerzos diplomáticos como vía prioritaria para contener la escalada. En esa línea, el mensaje concluye expresando la expectativa de que se reanuden las gestiones orientadas a alcanzar seguridad, estabilidad y una paz duradera en la zona afectada .