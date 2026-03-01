Un corte total de tránsito se mantiene desde las 10:30 horas de este domingo en la ruta que conecta Puerto Varas con Ensenada y el paso Vicente Pérez Rosales, en la región de Los Lagos, producto de remociones en masa originadas en las laderas del Volcán Osorno.

Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas provocaron el arrastre de sedimentos que terminaron por bloquear completamente la calzada en dos puntos críticos del tramo entre Ensenada y Petrohué.

Se trata del badén Los Patos, en el kilómetro 50,8, y el badén La Ventana, en el kilómetro 55,9, donde el material desprendido impide cualquier tipo de circulación vehicular.

Intensas lluvias generan deslizamientos en laderas del volcán Osorno Ampliar

Debido al riesgo de nuevos deslizamientos, Carabineros mantiene prohibido el paso de vehículos hasta que disminuya la inestabilidad del terreno y existan condiciones seguras para transitar.

Desde las autoridades locales llamaron a los conductores a no dirigirse hacia Ensenada, Petrohué ni al paso fronterizo, y a informarse únicamente por canales oficiales respecto de la evolución de la emergencia, que afecta una vía clave tanto para residentes como para el tránsito turístico hacia la zona cordillerana.