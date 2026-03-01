“Era una oportunidad para muchos de nosotros y no la aprovechamos; que te hagan 4 goles...” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Tras lograr una hazaña en Brasil por Copa Libertadores, O’Higgins visitó anoche a Palestino por el Campeonato Nacional, pero no jugaron los titulares del elenco celeste.

Lucas Bovaglio armó un “equipo B” con once jugadores que venían siendo suplentes, y lo pagó caro. El cuadro rancagüino fue ampliamente superado por el conjunto “árabe”, que no tuvo mayores problemas para ganar el partido por 4-2.

Luego de la derrota, los futbolistas de O’Higgins que disputaron este duelo ante Palestino hicieron una fuerte autocrítica. “Este partido era una oportunidad para muchos de nosotros y no la aprovechamos. Desde lo personal, que a un arquero le hagan 4 goles, soy el primero en saber que eso no está bien y que no aproveché la oportunidad”, señaló el portero Jorge Peña en zona mixta.

En tanto, el lateral izquierdo Leandro Díaz comentó: “Esta era la oportunidad que teníamos, porque no nos ha tocado sumar muchos minutos. Pero no supimos leer el partido en ciertos momentos. Espero que esto nos sirva como lección a todos”.

“No habíamos jugado nunca juntos y creo que se notó por pasajes del partido, con errores y detalles. Por ahí, la ansiedad me jugó en contra en algunas jugadas, pero en general me sentí bien”, agregó por su parte el mediocampista Gabriel Pinto.

Por último, el delantero uruguayo Thiago Vecino no se guardó nada y lanzó: “La realidad es que no nos encontramos en ningún momento del partido. No nos salió prácticamente nada de lo que queríamos hacer hoy. También hay un mérito de Palestino, que hizo 4 goles”.

El plantel de O’Higgins deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que el próximo miércoles enfrentarán a Deportes Tolima, por el duelo de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.