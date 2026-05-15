Vidente lanza duro presagio para el futuro de Francisco Kaminski: salió la carta de “El féretro”

Esta semana, el tarotista Álvaro Santi analizó la situación de Francisco Kaminski luego de su bullado vínculo con la Operación Rey David, donde se le asociaría a actividades ilícitas.

El vidente lanzó un par de cartas en el programa Que Buen Tarot en YouTube y pronosticó un destino no muy favorable para el exreportero de TV.

Según el análisis de Santi, lo más probable es que cierto punto el periodista quede en prisión preventiva. ¿El motivo? Sobre la mesa apareció el diseño de “El féretro”, que indica algo oscuro o guardado.

“Ahora, sí es probable que él cuente con algún tipo de apoyo y que vaya saliendo de esto”, precisó.

Unos segundos más tarde sacó la carta de “La Montaña”, que sería indicativo de el escenario se volvería más complejo. “Es un desafío, son problemas, son grandes dificultades la montaña, no es fácil subirla”, afirmó el médium Acorde a sus palabras, el paso por el encierro podría ser corto.

Cabe recordar que para que exista una prisión preventiva, Kaminski —quien actualmente se encuentra en calidad de imputado— primero debería ser formalizado por la Fiscalía. Solo en esa audiencia el juez puede decretar dicha medida cautelar.