;

Vidente lanza duro presagio para el futuro de Francisco Kaminski: salió la carta de “El féretro”

Álvaro Santi analizó la situación del comunicador en un programa de YouTube. Eso fue lo que dijo.

Javier Méndez

Vidente lanza duro presagio para el futuro de Francisco Kaminski: salió la carta de “El féretro”

Esta semana, el tarotista Álvaro Santi analizó la situación de Francisco Kaminski luego de su bullado vínculo con la Operación Rey David, donde se le asociaría a actividades ilícitas.

El vidente lanzó un par de cartas en el programa Que Buen Tarot en YouTube y pronosticó un destino no muy favorable para el exreportero de TV.

Según el análisis de Santi, lo más probable es que cierto punto el periodista quede en prisión preventiva. ¿El motivo? Sobre la mesa apareció el diseño de “El féretro”, que indica algo oscuro o guardado.

Revisa también:

ADN

“Ahora, sí es probable que él cuente con algún tipo de apoyo y que vaya saliendo de esto”, precisó.

Unos segundos más tarde sacó la carta de “La Montaña”, que sería indicativo de el escenario se volvería más complejo. “Es un desafío, son problemas, son grandes dificultades la montaña, no es fácil subirla”, afirmó el médium Acorde a sus palabras, el paso por el encierro podría ser corto.

Cabe recordar que para que exista una prisión preventiva, Kaminski —quien actualmente se encuentra en calidad de imputado— primero debería ser formalizado por la Fiscalía. Solo en esa audiencia el juez puede decretar dicha medida cautelar.

Revisa el video completo a continuación:

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad