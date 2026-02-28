;

VIDEOS. El crudo momento que atraviesa el hincha de O’Higgins detenido en Brasil por hacer gestos racistas ante Bahía

El fanático del ‘Capo de Provincia’ fue sorprendido haciendo gestos de mono en el entretiempo del histórico partido del cuadro celeste.

Gonzalo Miranda

Hincha de O&#039;Higgins detenido en Salvador de Bahía

Hincha de O'Higgins detenido en Salvador de Bahía

El pasado miércoles por la noche, O’Higgins vivió una noche histórica: forzó los penales ante Bahía por la segunda fase de la Copa Libertadores y terminó eliminando al cuadro brasileño en pleno Arena Fonte Nova.

Sin embargo, uno de los celestes lo pasa mal. Resulta que uno de los hinchas chilenos que llegó hasta Salvador de Bahía fue sorprendido realizando gestos racistas (imitando a un mono), por lo que fue detenido en flagrancia.

Mediante un comunicado, la Policía Civil del Estado de Bahía señaló que se trata de un hombre de 27 años, quien fue acusado por el delito de racismo.

Pasan los días y al hincha del ‘Capo’ fue formalizado quedando con presidio efectivo como medida cautelar, a la espera de la investigación de los hechos.

Según La Tercera, el fanático de O’Higgins arriesga una dura pena en sueño brasileño considerado que los gestos racistas están tipificados en la legislación de ese país bajo un estricto cuestionamiento por la discriminación racial.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad