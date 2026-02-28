VIDEOS. El crudo momento que atraviesa el hincha de O’Higgins detenido en Brasil por hacer gestos racistas ante Bahía
El fanático del ‘Capo de Provincia’ fue sorprendido haciendo gestos de mono en el entretiempo del histórico partido del cuadro celeste.
El pasado miércoles por la noche, O’Higgins vivió una noche histórica: forzó los penales ante Bahía por la segunda fase de la Copa Libertadores y terminó eliminando al cuadro brasileño en pleno Arena Fonte Nova.
Sin embargo, uno de los celestes lo pasa mal. Resulta que uno de los hinchas chilenos que llegó hasta Salvador de Bahía fue sorprendido realizando gestos racistas (imitando a un mono), por lo que fue detenido en flagrancia.
Mediante un comunicado, la Policía Civil del Estado de Bahía señaló que se trata de un hombre de 27 años, quien fue acusado por el delito de racismo.
Pasan los días y al hincha del ‘Capo’ fue formalizado quedando con presidio efectivo como medida cautelar, a la espera de la investigación de los hechos.
Según La Tercera, el fanático de O’Higgins arriesga una dura pena en sueño brasileño considerado que los gestos racistas están tipificados en la legislación de ese país bajo un estricto cuestionamiento por la discriminación racial.
