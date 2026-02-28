El pasado miércoles por la noche, O’Higgins vivió una noche histórica: forzó los penales ante Bahía por la segunda fase de la Copa Libertadores y terminó eliminando al cuadro brasileño en pleno Arena Fonte Nova.

Sin embargo, uno de los celestes lo pasa mal. Resulta que uno de los hinchas chilenos que llegó hasta Salvador de Bahía fue sorprendido realizando gestos racistas (imitando a un mono), por lo que fue detenido en flagrancia.

Vídeo mostra momento em que torcedor chileno comete racismo na Fonte Nova pic.twitter.com/msdMRjypmt — Portal PS Notícias (@psnoticias1) February 26, 2026

Mediante un comunicado, la Policía Civil del Estado de Bahía señaló que se trata de un hombre de 27 años, quien fue acusado por el delito de racismo.

Pasan los días y al hincha del ‘Capo’ fue formalizado quedando con presidio efectivo como medida cautelar, a la espera de la investigación de los hechos.

Según La Tercera, el fanático de O’Higgins arriesga una dura pena en sueño brasileño considerado que los gestos racistas están tipificados en la legislación de ese país bajo un estricto cuestionamiento por la discriminación racial.