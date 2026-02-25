VIDEOS. ¡Hazaña en Brasil! O’Higgins elimina a Bahía de Copa Libertadores con un Carabalí sublime
Omar Carabalí se convirtió en el héroe celeste luego de atajar dos penales en la tanda y tener una brillante actuación durante los 90 minutos.
Este miércoles, O’Higgins logró lo que pocos pueden y, en un partido infartante, consiguió imponerse a Bahía en Brasil mediante lanzamientos penales para clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores.
Eso si, el tramite se puso cuesta arriba desde el inicio para el elenco rancagüino, que a los 20 segundos de partido ya estaba perdiendo con un gol de Willian José, que igualaba 1-1 el global.
Para colmo, en el cierre de la primera mitad, el árbitro Maximiliano Ramírez cobró un dudoso penal a favor de los brasileños. Si bien Omar Carabalí pudo contener en primera instancia el envío, en el rebote Willian José repitió para Bahía, que con ese resultado clasificaba a la siguiente fase.
Pero tras el descanso, el “Capo de Provincia” salió con otro ímpetu y, cuando apenas iniciaba el complemento, consiguió el empate en el global de la serie luego de un contraataque que, tras un centro de Martín Sarrafiore, fue rematado por Arnaldo Castillo (54′).
Después de esto, el partido se emparejó totalmente, hasta el punto de que el juego se concentró en la mitad de la cancha, sin casi opciones de gol para ambos elencos. Finalmente, todo se mantuvo igual y la clasificación se decidió desde el punto penal.
Desde los 12 pasos, Omar Carabalí se convirtió en figura y atajando dos penales en la tanda le dio la clasificación al “Capo de Provincia” a la siguiente ronda del torneo.
Ahora, en la Fase 3 de la Copa Libertadores, O’Higgins deberá enfrentarse al ganador de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira.
