Paulo Londra conquistó, Pastor Rocha “evangelizó” y Pablo Chill-E emocionó al ‘Monstruo’ en el cierre de Viña 2026 / Oscar Guerra

El Festival de Viña del Mar llegó a su fin en una noche cargada de emociones y de momentos icónicos para la historia de este certamen.

La apertura estuvo a cargo del argentino, Paulo Londra, quien con su carisma supo conquistar al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara.

El argentino hizo una muestra de lo que aprendió en el Quinto Escalón y cantó sus mayores éxitos sobre el escenario del certamen viñamarino.

La nota alta de su presentación fue en el momento en que invitó al escenario a Anita Tijoux, con la que interpretó 1977, provocando una ola de aplausos por parte del ‘Monstruo’.

El humor estuvo a cargo del Pastor Rocha, quien ‘evangelizó’ al público de la Quinta Vergara con su rutina que duró un poco más de una hora.

Tras recibir la Gaviota de Plata y Oro, Santiago Endara (nombre real del Pastor), dejó un mensaje que fue aplaudido.

“Me cansé de que se utilice a Dios como arma, me cansé de estos líderes religiosos que hablan de amor, mientras discriminan a otros y que se amenacen con los infiernos para controlar conciencias”, indicó el humorista mientras lo aplaudía la Quinta Vergara.

Después, Pablo Chill-E homenajeó a los que ya no están durante su presentación.

En el escenario, el artista urbano montó un mural con los rostros de Galee Galee, Milán, Kevin Martes 13 y Giuliano Yankees y a su lado una animita para homenajear a estos artistas nacionales que lamentablemente perdieron su vida en diferentes circunstancias.

Pablo Chill-E también aprovechó el momento después de recibir la Gaviota de Oro y decidió realizar una dedicatoria con una crítica social.

“Esto va para todas las residencias y hogares de menores, en especial el Ciudad del Niño de Hualpén, el Carlos Antunez de Providencia, el San Pedro de Armengol de Recoleta, que hoy en día ya no existe, como va a dejar de existir el de Hualpén por la venta de terrenos para proyectos inmobiliarios”, comentó.

Al cierre de esta nota, Milo J se presenta en la Quinta Vergara cantando sus mayores éxitos.