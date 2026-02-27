;

VIDEO. Paulo Londra controló al ‘Monstruo’ en su debut

El cordobés fue galardonado con la Gaviota de Plata y Oro tras su presentación.

Nicolás Lara Córdova

Paulo Londra controló al ‘Monstruo’ en su debut / Hans Scott

Paulo Londra encantó a la Quinta Vergara en la última noche del Festival de Viña del Mar.

El argentino hizo una muestra de lo que aprendió en el Quinto Escalón y cantó sus mayores éxitos sobre el escenario del certamen viñamarino.

La nota alta de la noche fue en el momento en que invitó al escenario a Anita Tijoux, con la que interpretó 1977, provocando una ola de aplausos por parte del ‘Monstruo’.

Incluso, el argentino mostró su talento en el fútbol haciendo unas dominadas en medio de su show. Un momento notable en Viña 2026.

La actuación del argentino la selló de la mejor manera: Gaviota de Plata y de Oro.

Tras el cierre de su participación, en backstage, Paulo Londra indicó que está muy agradecido con Chile y que le gustaría hacer una colaboración con Movimiento Original.

