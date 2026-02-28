Así le fue al humor en Viña 2026: las mujeres sorprendieron y lideraron
El Pastor Rocha cerró la participación de los humoristas en el escenario de la Quinta Vergara.
Este viernes finalizó el Festival de Viña del Mar con la rutina del Pastor Rocha.
Revisa también:
Este año, pasaron por el escenario de la Quinta Vergara Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare con Pé y el Pastor Rocha.
Todos se llevaron la Gaviota de Plata y Oro tras sus presentaciones en la Quinta Vergara, pero el público tuvo sus preferencias a la hora de sintonizar el Festival de Viña.
Piare con Pé fue la que lideró el ranking de lo más visto en el Festival de Viña al tener 2.315.533 espectadores, según el nuevo sistema de medición de rating.
A la humorista que se presentó el jueves la siguió Asskha Sumathra con 2.235.305 personas que sintonizaron su rutina a través de las pantallas de Mega.
A la hora del cierre de esta nota, el rating del Pastor Rocha aún no es entregado.
Conoce el ranking completo del humor en Viña 2026 a continuación:
- Piare con Pé: 2.315.533 espectadores
- Asskha Sumathra: 2.235.305 espectadores.
- Stefan Kramer: 2.135.079 espectadores.
- Rodrigo Villegas: 2.101.415
- Esteban Düch: 2.043.830 espectadores
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.